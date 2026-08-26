Fabrizio Romano’nun kendine has “here we go” ifadesiyle duyurduğuna göre Ollie Watkins, Aston Villa’dan ayrılarak Al-Hilal’e transfer olacak. Birmingham ekibi de onun yerine geçecek ismi neredeyse bitirdi: Nicolas Jackson.

İtalyan transfer uzmanına göre Aston Villa, 58,4 milyon euro artı 2 milyon euro bonus içeren teklifi kabul etti. Watkins, transferi tamamlamak için bu hafta Suudi Arabistan’a gidecek.

Daha önce, Suudi Arabistan’ın önde gelen kulübündeki yıllık maaşının yaklaşık 17 milyon euro olacağı da ortaya çıkmıştı. Teknik direktör Simone Inzaghi’nin elinde yakında bol seçenek olacak. Al-Hilal’de Karim Benzema (38) da hâlâ forma giyiyor. Kulüp bu yaz daha önce Crysencio Summerville’i de kadrosuna katmıştı.

Watkins (30), 2020’de Aston Villa tarafından Brentford’dan transfer edilmişti. O tarihten bu yana kulüp adına çıktığı 278 resmi maçta tam 108 gol ve 47 asist üretti.

Aston Villa, Watkins’in yerine geçecek ismi ararken rotasını Jackson’a çevirdi. Chelsea’nin 25 yaşındaki forveti de bu transfere sıcak bakıyor ancak iki kulübün son detaylarda hâlâ anlaşmaya varması gerekiyor.

Hesaplandığında Jackson’ın Aston Villa’ya yaklaşan transferinin maliyeti yaklaşık 76 milyon euroyu buluyor. Bu rakam, Chelsea’nin 2023’te Villarreal’e onun için ödediği 37 milyon euronun epey üzerinde.

Jackson, o tarihten bu yana Chelsea formasıyla 81 maça çıktı; bu süreçte 30 gol atıp 12 asist yaptı. Geçen sezon ise Bayern Münih’e kiralandı: 34 maç, 11 gol, 4 asist.