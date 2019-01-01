Olivier Giroud: Türkiye'den rövanşı almak istiyoruz
Yorum()
Getty
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye'yi konuk edecek olan Fransa, gruptaki bir diğer rakibi İzlanda'yı 1-0 mağlup etti.
Maçın ardından röportaj veren Fransız santrfor Olivier Giroud, millilere karşı 2-0 kaybettikleri ilk maçı unutmadıklarını ifade etti.
"Fransa formasıyla gol atmak her zaman güzel ama daha önemlisi yolumuza devam ediyoruz" diyen tecrübeli golcü, 14 Ekim Pazartesi günü oynanacak Fransa - Türkiye maçına şu sözlerle değindi:
"Sırada Türkiye maçı var. İlk maçın rövanşını almak istiyoruz"
Ay yıldızlılar, Fransa'ya karşı Konya'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanmıştı. Rakibini tamamen etkisiz hale getiren milliler, Fransız oyuncuların kendi ülkelerinde sert eleştirilere maruz kalmasına neden olmuştu.