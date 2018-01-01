Olivier Giroud: Son hayalim Chelsea ile Premier Lig'i kazanmak

Olivier Giroud, futbolcu olarak son hayalinin Chelsea ile Premier Lig'i kazanmak olduğunu söyledi.

Chelsea'de forma giyen Olivier Giroud, bu yaz Fransa'nın kazandığı Dünya Kupası zaferinde takımı adına önemli bir rol oynadı ancak 32 yaşındaki oyuncunun bir hayali daha var: Premier Lig'i kazanmak.

Premier Lig'i, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan daha fazla önemsediğini söyleyen Giroud, "Her hafta daha az prestijli bir takımla oynamak yerine büyük bir kulüpte olmayı tercih ediyorum. Futbolcu olarak son hayalim Premier Lig'i kazanmak. Bunu Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan daha fazla istiyorum. Çünkü bu ligi kazanmanın çok zor olduğunu biliyorum." dedi.

32 yaşındaki santrfor, "Ligi kazanan takım arkadaşlarımı biraz kıskanıyorum. Bu yüzden ben de hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Wolverhampton'a yenildik evet ancak Manchester City maçını kazandık. O yüzden hayalimden vazgeçmiyorum. Kariyerimi pişmanlıkla bitirmek istemiyorum." diye konuştu.

Fransız yıldız bu sezon 18 maçta 5 gol attı, 4 asist yaptı.