Olivier Giroud, Montpellier transferinin perde arkasını anlattı
Kariyeri boyunca dört Federasyon Kupası, bir UEFA Avrupa Ligi kazanan ve aynı zamanda 2018 Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Olivier Giroud, geçmişte Celtic'e transfer olmaya çok yaklaştığını söyledi.
France Bleu Heuralt'a konuşan Giroud, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Grenoble'da forma giydiği dönemde Celtic'ten teklif aldığını ancak Montpellier'i tercih ettiğini açıkladı.
Giroud "Neredeyse İskoçya'ya gidiyordum. Premier Lig'e geçmek adına doğru bir hamle olduğunu düşünmüştüm. Aynı zamanda Celtic Park'taki atmosfer de çok cazip gelmişti ama yaptığım seçimden dolayı pişman değilim. O dönemde Montpellier Başkanı Louis Nicollin beni aradı ve 'İskoçya'da ne halt edeceksin' dedi. Sözlerindeki samimiyeti hissettim ve Montpellier'e transfer oldum." ifadelerini kullandı.
Montpellier'in 2011-12 sezonunda Ligue 1 şampiyonu olurken Fransız ekibin kadrosuna yer alan ve sezonu 21 golle tamamlayan Giroud, 2017-18 sezonundan bu yana Chelsea formasını giyiyor.