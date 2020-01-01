Olivier Giroud, Montpellier transferinin perde arkasını anlattı

Chelsea'nin Fransız forveti, Montpellier başkanının kendisini kariyerinin başında Celtic'e gitmekten vazgeçirdiğini açıkladı.

Kariyeri boyunca dört Federasyon Kupası, bir UEFA kazanan ve aynı zamanda 2018 Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Olivier Giroud, geçmişte 'e transfer olmaya çok yaklaştığını söyledi.

France Bleu Heuralt'a konuşan Giroud, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Grenoble'da forma giydiği dönemde Celtic'ten teklif aldığını ancak 'i tercih ettiğini açıkladı.

Giroud "Neredeyse İskoçya'ya gidiyordum. Premier Lig'e geçmek adına doğru bir hamle olduğunu düşünmüştüm. Aynı zamanda Celtic Park'taki atmosfer de çok cazip gelmişti ama yaptığım seçimden dolayı pişman değilim. O dönemde Montpellier Başkanı Louis Nicollin beni aradı ve 'İskoçya'da ne halt edeceksin' dedi. Sözlerindeki samimiyeti hissettim ve Montpellier'e transfer oldum." ifadelerini kullandı.

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Montpellier'in 2011-12 sezonunda şampiyonu olurken Fransız ekibin kadrosuna yer alan ve sezonu 21 golle tamamlayan Giroud, 2017-18 sezonundan bu yana formasını giyiyor.