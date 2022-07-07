Savunmasını güçlendirmek isteyen Almanya şampiyonu gözünü Juventus'un genç Hollandalısına dikti.

Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn savunmanın merkezine liderlik özelliği olan bir oyuncu eklemek istediklerini söyledi.

Geçen yaz David Alaba'yı Real Madrid'e kaptıran Bayern Münih, Niklas Süle'nin de Dortmund'a gitmesiyle stoper pozisyonuna takviye yapmak için çalışmalara başladı.

Alman devinin Chelsea'nin de peşinde olduğu Matthijs de Ligt için Juventus'a teklif götürdüğü ortaya çıktı.

Chelsea'nin teklifini geçtiler

Bild'in haberine göre; Bayern sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Juventus'taki mevkidaşı Federico Cherubini'yle Çarşamba günü Milano'da gizli bir görüşme gerçekleştirdi.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın aktardığı bilgi; Bayern'in İtalyan kulübüne 75 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonustan oluşan bir teklif götürdüğü yönünde.

De Ligt transferinde Bayern'in en ciddi rakibi olan Chelsea de toplamda 80 milyon euroluk bir teklif sunmuştu. Fakat Londra ekibinin paketi 70 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro bonustan oluşuyordu.

De Ligt gidişattan memnun değil

22 yaşındaki stoper NOS'a verdiği röportajda son iki yılda ligde alınan kötü sonuçlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

"Üst üste iki dördüncülük yeterince iyi değil. Aşama kaydetmemiz gerekiyor, çünkü bu sonuçlar birer hayal kırıklığı. Juventus her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım olmalı."

Juventus'la yeni sözleşme görüşmelerine devam eden De Ligt, istediği şartlar sağlanmadığı takdirde ayrılabileceğinin sinyallerini vermişti.

Oliver Kahn ne söyledi?

Bild'in sorularını yanıtlayan Bayern efsanesi hem transfer, hem de teknik direktör Nagelsmann hakkında önemli açıklamalar yaptı.

"Elimizdeki stoperlerin kalitesinden gayet memnunuz. Ama liderlik ve kadro derinliği anlamında kendimizi geliştirebiliriz."

"Julian Nagelsmann'ı oyun felsefesi nedeniyle tercih ettik. Ondan genç oyuncuları takıma monte etmesini ve geliştirmesini bekliyoruz."

Altyapıdan yetişen Jamal Musiala ve Paul Wanner'in bu sezon daha fazla şans bulması bekleniyor. Ajax'tan transfer edilen 20 yaşındaki Ryan Gravenberch ise yıldız potansiyeline sahip bir orta saha olarak gösteriliyor.