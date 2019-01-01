Oliver Kahn: Kovac zor duruma rağmen başarılı bir sezon geçirdi

Bayern Münih'in efsane kalecisi Oliver Kahn, Bayern Münih kadrosundaki sıkıntılara rağmen Kovac'ın iyi bir sezon geçirdiğini belirtti.

Oliver Kahn, Goal'e yaptığı açıklamada 'i ve Niko Kovac'ı değerlendirdi.

Geride bırakılan sezonda Bayern Münih kadrosunun problemlerine rağmen Niko Kovac'ın başarılı bir sezon geçirdiğini belirten Kahn, "Bayern Münih'te bu sezon futbolu bırakmaya yakın isimler vardı ve bu da Niko Kovac'ın işini bir hayli zorlaştırdı. Franck Ribery ve Arjen Robben'den verim alamadığı dönemlerde güçlük çekti. Fakat buna rağmen takımla beraber sezonu iki kupa kazanarak kapattı. Ban sorarsanız Kovac'ın iyi bir sezon geçirdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bavyera ekibi 'nın son haftasında kendi sahasında 'u 5-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmişti.