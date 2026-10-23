Oliver Kahn'dan Julian Nagelsmann'a Premier League kulübü Manchester United'ın teknik direktörlük istikrarı konusunda çok ciddi uyarı

Oliver Kahn, Julian Nagelsmann'ın Manchester United'ın başına geçme ihtimaline ilişkin ciddi çekincelerini dile getirdi. Mevcut teknik direktör Michael Carrick üzerindeki baskı artarken, Bayern Münih'in eski CEO'su Old Trafford'un 39 yaşındaki teknik adam için ideal ortam olmayabileceğini düşünüyor.

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Kahn, Old Trafford'daki istikrarsızlığa dikkat çekti

Efsanevi Alman kaleci, Nagelsmann'ın Premier League'e olası geçişine ilişkin endişelerini dile getirdi. Manchester United'da alınan bir dizi kötü sonucun ardından Carrick'in üzerindeki baskı artarken Nagelsmann, görevi devralmak için öne çıkan adaylardan biri hâline geldi. Ancak Kahn, İngiliz kulübündeki mevcut ortamın, Avrupa futbolunun en üst düzeyinde kariyerini hâlâ geliştirmekte olan bir teknik direktör için kendine özgü riskler taşıdığına inanıyor.

Kahn'a göre kulübün geçmişten gelen istikrarsızlığı, görevi düşünen her teknik direktör için önemli bir caydırıcı olmalı. Son sezonlarda teknik direktörlerin sık sık değişmesinin, özellikle yabancı bir ligde kayda değer deneyimi olmayan biri için burayı istikrarsız bir çalışma ortamına dönüştürdüğünü düşünüyor. Kahn, Sky Germany'ye verdiği röportajda, “Onun açısından kolay bir durum değil. Özellikle yabancı kulüpler söz konusu olduğunda, en üst düzeyde çok geniş bir deneyime sahip biri değil. Premier League ve Manchester United da son yıllarda teknik direktör istikrarıyla tanınmıyor” dedi.

Başarısızlık riskinin değerlendirilmesi

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Nagelsmann'ın yakın dönem kariyeri de Kahn'ın değerlendirdiği konular arasında. Bayern Münih ve Almanya millî takımındaki görev dönemleri beklentileri tam olarak karşılamayan Nagelsmann'ın, Kahn'a göre kariyerindeki bir sonraki adım konusunda dikkatli olması gerekiyor. Üzerinde büyük baskı bulunan bir başka görevi bu kadar kısa süre içinde üstlenmek, projenin onun teknik direktörlük anlayışına ve modern futbolda genç bir teknik direktör olarak gelişim odaklı güçlü yönlerine tam olarak uymaması hâlinde kariyerine zarar verebilir.

Kahn, Manchester United'a olası geçişi açıkça ciddi bir risk olarak nitelendirdi. Nagelsmann'ın istikrarlı bir projeye mi öncelik vermesi, yoksa kendisinden önce görev yapan birçok teknik direktörün uzun vadeli başarı elde etmekte zorlandığı bir ortama mı girmesi gerektiğini sorguladı. Kahn, “Gerçekten kendine şunu sormalı: Bir sonraki adımım ne olmalı? Doğru hamle bu olmak zorunda mı? Yoksa son yıllarda neredeyse her teknik direktörün er ya da geç başarısız olduğu Manchester United gibi devasa bir riski hemen mi üstlenmeliyim?” diye konuştu.

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Nagelsmann'ın teknik direktörlük profili

Nagelsmann hakkındaki tartışmalar, çoğu zaman sorunlu kadrolara hemen çözüm üretmekten ziyade uzun vadeli projeler kurma becerisine odaklanıyor. Kahn, Nagelsmann'ın yetenekleri ve sistemleri geliştirmekte başarılı olduğunu kabul etse de Manchester United'ın bu yaklaşım için gereken sabrı göstermeyebileceğini düşünüyor. Old Trafford'daki acil sonuç beklentisi, eski RB Leipzig teknik direktörünün yeni bir takıma katıldığında genellikle uygulamayı tercih ettiği planlı yeniden yapılanma süreciyle sık sık çatışıyor.

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Kahn, “Bayern Münih ve millî takım onun için zaten büyük zorluklardı. Güçlü yönlerinin neler olduğunu ve hangi kulübe gerçekten yardımcı olabileceğini dikkatle düşünmek gerekir” dedi.

Karar Julian'ın

Getty Images

Sonuç olarak Kahn, Premier League'de üzerine çevrilecek yoğun ilgiyi karşılamaya hazır olup olmadığına yalnızca Nagelsmann'ın karar verebileceğine inanıyor. Dünyanın en büyük kulüplerinden birini çalıştırmanın cazibesi açık olsa da görevin gerçekleri göz korkutucu olmaya devam ediyor. Kahn, değerlendirmesini bitirirken Nagelsmann'ın takım kurup geliştirebilen bir teknik direktör olduğunu yineledi ve United'ın mevcut yapısının, Alman teknik direktörün başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu gelişim ve istikrara imkân sağlayıp sağlamayacağı konusunda şüphelerini koruduğunu belirtti.

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Kahn, “Julian'ın bir kulübü ve takımı kurup geliştirebilecek biri olduğuna inanıyorum. Manchester United'ın onun için doğru bir sonraki adım olup olmadığına yalnızca kendisi karar verebilir” diyerek sözlerini tamamladı.