Oliver Glasner, Nottingham Forest'ın cumartesi akşamı Manchester City'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından büyük gurur duyduğunu dile getirdi. Nottingham Forest'ın teknik direktörü, City Ground'daki atmosferin takımın bu Premier Lig sezonundaki ilk iç saha galibiyetini almasında önemli rol oynadığını söyledi.

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City Ground’da dönüm noktası niteliğinde bir galibiyet

Jair Cunha’nın açılış golüyle başlayan galibiyette Liam Delap, bulduğu iki golle üç puanın City Ground’da kalmasını sağladı. Bu sonuç, son şampiyonun ziyaretine kadar bu sezonki ilk iç saha galibiyetini arayan Forest için bir dönüm noktası oldu. Galibiyetin önemi, Enzo Maresca’nın takımını yenmenin prestijinin ötesine geçiyor: Üç puanla Forest’ın bu sezonki puan toplamı dokuza yükseldi. Daha da önemlisi, galibiyet Glasner’ın takımını son üç sıradan çıkardı ve orta sıralarda yer edinmeye çalışan oyunculara büyük bir moral verdi.

Teknik direktör, sonucun kulübün yakaladığı ivme açısından önemini hemen vurguladı. Son düdüğün ardından galibiyeti değerlendiren Glasner, oyuncularının ortaya koyduğu takım oyununu ve tribünlerden gelen güçlü desteği övdü. Glasner, kulübün resmî internet sitesinde “Çok özel bir gece. Tutkuyla oynamaları ve gösterdikleri mücadele ruhu için oyuncuları kutluyorum. Takımın ve City Ground’un ruhunu, aramızdaki birlikteliği gerçekten çok sevdim,” dedi.

Manchester City baskısının üstesinden gelmek

Skor rahat bir galibiyete işaret etse de Forest, özellikle City’nin golünden sonra uzun süre baskıya dayanmak zorunda kaldı. Glasner, takım kendi savunma bölgesine çekilmek zorunda kaldığında tribünlerin oyunculara destek olarak maçın bu zorlu bölümünde kilit rol oynadığını belirtti. Savunma hattının gösterdiği direnç, teknik ekibin takıma kazandırdığı taktik disiplinin bir göstergesiydi.

Teknik direktör, tribünlerden gelen enerjinin savunmadaki dirence nasıl katkı sağladığını ve konuk ekibin Trentside’da ışıklar altında oynanan gergin ikinci yarıda saha üstünlüğünü başka gollere dönüştürmesini engellediğini anlattı. Glasner, “City’nin golünden sonra zorlandığımız anlar oldu ve o anlarda atmosfer inanılmazdı. Taraftarlarımız arkamızdaydı ve bu, zorlu bir dönemi atlatmamıza yardımcı oldu,” dedi.

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Farkı yaratan Liam Delap

Maçın öne çıkan bireysel performansı, iki golüyle mücadeleyi fiilen bitiren Delap’tan geldi. İki ayağıyla da gol atan forvetin bu becerisi, teknik direktörünün gözünden kaçmadı. Glasner, üçüncü golün, süre azalırken takımının üç kupa kazanan rakibine karşı önemli bir galibiyet alabileceğine inanmasını sağlayan belirleyici an olduğunu kabul etti.

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Glasner, “Liam’ın üçüncü golü rakibin direncini kırdı ve bu maçı gerçekten kazanabileceğimize dair güven kazandık. Bu yüzden oyuncuları kutluyorum; taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum,” diye ekledi.

Takım olarak ortaya konan bir performans

Glasner, takımının dar farkı korumak için geriye çekilmek yerine farkı artırma isteğinden özellikle etkilendi. City’nin farklı yollardan hücum edebilmesinin üçüncü golü gerekli kıldığını belirtti. Alman teknik direktör, sonuçta galibiyet için tek bir oyuncuyu öne çıkarmadı; Forest’ın güçlü rakibine karşı üstünlük kurmasını sağlayan takım hâlindeki mücadeleye odaklanmayı tercih etti.

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Glasner sözlerini şöyle tamamladı: “Baskı arttı ve City ceza sahamızın çevresinde oynuyordu. Buna karşı savunma yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ortadan oynayabiliyor, kanatlardan orta açabiliyorlar. Üçüncü gole ihtiyacımız vardı ve Liam, sağ ve sol ayağıyla bitiricilik kalitesini gösterdi. Bugün hiçbir oyuncu tek başına anılmayı hak etmiyor çünkü bu, harika bir takım çabasıydı ve bütün övgüyü onlar hak ediyor.”