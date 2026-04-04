Oliver, Bayern'i Bernabéu'nun cehenneminden uyarıyordu: Barcelona'dan daha zor!

Alman kaleci efsanesi Oliver Kahn, Santiago Bernabéu Stadyumu'ndaki korku dolu anılarını yeniden hatırlatarak, önümüzdeki Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid ile karşılaşacak olan Bayern Münih oyuncularına sert bir mesaj gönderdi.

Bavyera devinin efsanevi kalecisi, Alman "Süddeutsche Zeitung" gazetesine verdiği röportajda, Kraliyet Kulübü'nün kalesindeki atmosferi dünyadaki diğer hiçbir stadyumda yaşanamayacak olağanüstü bir deneyim olarak nitelendirdi ve "Bernabéu'da geçirilen 90 dakika, başka hiçbir yerde olduğu kadar yorucu" dedi.

Kahn, İspanya'nın iki dev kulübü arasında dikkat çekici bir karşılaştırma yaparak şöyle dedi: "Madrid'deki taraftarlar, Barcelona taraftarlarından çok daha sert; sanki her şey sizi aşağıya itiyor ve ezmeye çalışıyor gibi hissediyorsunuz... Oradaki atmosfer korkutucu ve ürkütücü, ve şimdi yeni stadyum çatısıyla bu his daha da belirgin ve güçlü hale geldi."

Kahn, teknik direktör Vincent Kompany'nin takımını, Real Madrid'in son zamanlarda yaşadığı zorlu koşulları hafife almamaları konusunda uyardı ve Los Blancos'un gücünün dibe vurduktan sonra geri dönme yeteneğinde yattığını belirtti.

"Real Madrid, bir süre kargaşa, teknik direktör değişikliği ve eleştirilerle boğuştu, ama birdenbire Manchester City'yi yendi. İşte o anda, sezonu tersine çevirebileceklerini anladılar... Real Madrid'i bu kadar tehlikeli kılan da tam olarak budur" diye ekledi.

Hatırlanacağı üzere, Alman dev kaleci, 2000 yılında Bernabéu'da Real Madrid'e 4-2'lik bir yenilgi tattıran Bayern Münih'in ilk kadrosunda yer almıştı. Bu maç, Galaktikolar ile Alman devi arasında tarihi bir futbol düşmanlığının kıvılcımı olmuştu.