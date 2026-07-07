Efsanevi Alman kaleci Oliver Kahn, FIFA’nın ABD’li forvet Balugon’a Bosna-Hersek maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle verdiği cezayı geçici olarak askıya alma kararını eleştirdi ve Bu karar hakkında, konunun hâlâ pek çok yankı uyandırdığı ve bu konuyla ilgili tepkiler ile görüşlerin arka arkaya geldiği bir dönemde, "X" platformundaki hesabından alaycı bir şekilde yorumda bulundu.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Oliver Kahn bu karara yönelik eleştirilerini ifade etmek için tamamen farklı bir yol seçti ve bir tweetinde şöyle yazdı: "Şu anda futbol tarihini yeniden yazıyorsak, küçük bir önerim var: FIFA'nın, 2002 Dünya Kupası yarı finalinde Michael Ballack'a gösterilen ve onun final maçında oynamasını engelleyen sarı kartı iptal etmesini isterim. Hazır bu konuyu ele almışken, Brezilya ile oynanan final maçını da yeniden oynayabiliriz."

Alman orta saha oyuncusu Michael Ballack, o turnuvanın son maçından bir önceki maçta, Güney Kore’yi 1-0 yendikleri karşılaşmada sarı kart görmüştü.

Ballack, üç gol atıp dört asist yaparak o takımın temel direklerinden biriydi, ancak turnuva boyunca biriken üçüncü sarı kartı, Brezilya ile oynanan büyük final maçında forma giyememesine neden oldu ve Alman milli takımına zarar verdi; sonuçta Avrupalılar yenik düştü, Ronaldo’dan iki gol yedi ve Dünya Kupası’nı kaybetti.

Spor camiasında muhalefet sesleri giderek yükseliyor; Oliver Kahn, bu açıklamalarıyla FIFA’nın kararından duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren birçok isme katıldı.

Jürgen Klopp ise daha önce Trump ve Infantino’ya sert bir saldırıda bulunmuş ve “Futbol hakkında hiçbir şey bilmeyen bu iki kişinin bu konuyla hiçbir şekilde ilgisi olmamalı” demişti.

Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Solbakken de bu konudaki görüşünü şöyle dile getirdi: “Bu, Dünya Kupası’na zarar verecek çok kötü bir karardı.”