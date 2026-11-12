Ultimate Fighting Championship, 12 Aralık 2026'da büyük bir organizasyon için Las Vegas'a dönüyor. UFC 335, karma dövüş sanatlarının en büyük yıldızlarından bazılarının yer aldığı, heyecan dolu bir maç programıyla T-Mobile Arena'da düzenlenecek.

Merakla beklenen ana maçta Charles Oliveira, BMF unvanını Diego Lopes'e karşı korumaya çalışacak. Gecenin ikinci büyük maçında ise Alex Pereira ile Sergei Pavlovich ağır sıklette karşı karşıya gelecek. Taraftarları unutulmaz bir mücadele gecesi bekliyor.

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UFC 335 ne zaman?

Tarih ve saat Maç Yer Biletler 12 Aralık 2026 Cumartesi Oliveira - Lopes T-Mobile Arena, Las Vegas, ABD Biletler

UFC 335 biletleri nereden alınır?

Bilet bulmak için en iyi seçenek, doğrudan etkinlik mekânının resmî gişesine ve AXS gibi UFC'nin birincil bilet satış ortaklarına başvurmaktır. Biletler genellikle aşamalar hâlinde satışa çıkar. Ön satış aşaması çoğunlukla UFC Fight Club üyelerine ve e-posta bülteni abonelerine ayrılır; böylece bu kişiler koltuklarını ayırtmak için ilk fırsatı yakalar. Bu ilk dönemin ardından genel satış başlar.

Resmî sitedeki biletler tükenirse StubHub bir seçenektir. İkincil piyasaya bakarak, birincil satış kanallarındaki biletler tükense bile bu büyük izle-öde etkinliği için boş koltuk bulabilirsiniz.

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UFC 335 biletleri ne kadar?

Bu büyük organizasyonun bilet fiyatları, Las Vegas'taki T-Mobile Arena'da oturmayı seçtiğiniz yere göre değişiyor. Doğrudan resmî bilet sağlayıcısından satın alındığında, maçları canlı izlemenin en uygun fiyatlı yolu olarak bilinen üst bölümlerdeki koltukların fiyatları genellikle yaklaşık 250 dolardan başlıyor.

Resmî genel satış kontenjanı tükenirse StubHub gibi ikincil satış platformları, son dakikada bilet almak için alternatif sunuyor. İkincil piyasadaki fiyatlar şu anda yaklaşık 329 dolardan başlıyor.

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UFC 335 hakkında bilmeniz gereken her şey

UFC 335, dövüş sporlarının dünya başkentine dopdolu bir maç programı getirerek yılın en heyecan verici izle-öde etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor. Charles Oliveira ve Diego Lopes, Octagon'da büyük heyecan vadeden beş rauntluk ana maçta BMF unvanı için mücadele edecek. Gecenin ikinci büyük maçında ise yarı ağır sıklet şampiyonu Alex Pereira, ağır sıklete yükselerek tehlikeli Sergei Pavlovich ile karşılaşacak. T-Mobile Arena'da maçları canlı izleyecek taraftarları, en güçlü unvan adaylarının ve yükselen yeteneklerin yer alacağı ön maçlar ve ana kart mücadeleleriyle dolu bir gece bekliyor.