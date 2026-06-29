Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, oyuncunun geleceği ve Real Madrid’in onu kadrosuna katma isteği konusunda süregelen tartışmaların ortasında, Michael Olise’nin satılık olmadığını kesin bir dille açıkladı.

Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, kulüp taraftarlarına Real Madrid tarihinin en pahalı transferi olacak 150 milyon avroluk rekor bir transfer sözü vermişti; bu nedenle spekülasyonlar, Olesi ve Atlético Madrid'in yıldızı Julián Álvarez'e yöneldi.

Bu spekülasyonlar Bayern ve Atlético'yu rahatsız etti; her iki kulüp de yıldızlarına sıkı sıkıya sarılırken, Real Madrid taraftarları ise kulüp başkanının sözünü tutmak için ne yapacağını merakla bekliyor.

Fransız kanat oyuncusunun geleceğine dair medyadaki spekülasyonlara kesin bir yanıt veren Heiner, Alman "Abendzeitung" gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Daha önce de söylediğim gibi, Real Madrid Başkanı Florentino Pérez bir teklif yapmayı düşünüyorsa, zahmet etmesine gerek yok. Michael Oliasi'yi satmak istemiyoruz."

Heiner sözlerine şöyle devam etti: “Bayern Münih olarak Real Madrid ile hâlâ çok iyi bir ilişkimiz var. Bana ulaşarak, birincisi Olesi ile hiçbir şekilde temas kurmadıklarını, ikincisi de medyada bu tür spekülasyonların devam etmesini istemediklerini teyit ettiler.”

Bayern Münih’in transfer piyasasındaki planları sorulduğunda Heiner, kulübün Nathaniel Brown ve Ismail Sibarri ile sözleşme imzalamaktan çok memnun olduğunu söyledi, ancak diğer olası transferler hakkında yorum yapmaktan kaçındı ve şunları ekledi: "İkisi de çok iyi oyuncular, ancak olası transferler hakkında yorum yapmayacağımı anladığınızdan eminim. Çok iyi bir kadromuz var, buna şüphe yok. Bu nedenle, takviye yaparsak, bu sadece hücumda ya da savunmada hedefli takviyeler olacaktır."

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