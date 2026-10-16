Michael Olise'nin bu sezona yaptığı muhteşem başlangıca rağmen Bayern Münih içinde endişe sinyalleri belirmeye başladı. Takımın son sonuçları, Fransız yıldızın parlak performansına aşırı bir bağımlılık olduğunu ortaya koydu; bu durum da eski futbolcu ve "Sky Sports" kanalının yorumcusu Didi Hamann'dan sert eleştiriler aldı.

Olise bu sezon dokuz maçta sekiz gol atıp dört asist yaptı; ancak Norveç ekibi Viking Stavanger karşısında rakibi Zlatko Tripić'e yönelik düşüncesiz bir hareketin ardından iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyundan atıldı. Bayern maçı on oyuncuyla tamamlamak zorunda kaldı ve beraberlik golünü yiyerek karşılaşmayı 3-3 bitirdi. Bu sonuç Hamann'ın öfkesini kabarttı.

Hamann "Bild" gazetesine, Bayern'in daha önce sayısal üstünlüğü bulunmasına karşın maçı bitirememesinin ve 25 dakikayı on oyuncuyla geçirip galibiyeti koruyamamasının endişe verici olduğunu söyledi; takımın Olise'nin formuna abartılı ölçüde bağımlı hale geldiğini belirtti.

Şöyle devam etti: "Bayern Münih artık aşırı derecede Olise'ye bağımlı. O bir şey yapmazsa, ondan başka kimse yapmıyor. Olağanüstü bir oyuncu ve uzun süre yokluğunda ne olabileceğini hayal etmek bile istemiyorum."

Hamann'ın eleştirileri Olise ile sınırlı kalmadı, hücum hattının diğer isimlerine de uzandı. Bunun tek istisnası, sekiz gol atıp dört asist yaparak Fransız yıldızla benzer rakamlara ulaşan ve üst düzey performans sergileyen Harry Kane oldu.

Luis Díaz ve Lennart Karl'ın performans düşüşüne, Jamal Musiala'nın sakatlık nedeniyle yokluğuna ve Serge Gnabry'nin uzun bir aradan sonra tam hazırlığına kavuşamamasına dikkat çekti. Ayrıca Ismaïl Saibari de beklenen gol katkısını sağlayamadı; bu da Olise ve Kane üzerindeki baskıyı artırıyor.

Bayern'in kaygıları, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile oynayacağı merakla beklenen maç öncesinde katlanıyor; çünkü Olise ceza nedeniyle bir sonraki karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu mücadele, takımın en önemli hücum silahlarından birinin yokluğunu telafi edebilme kapasitesi açısından gerçek bir sınav olacak ve kendisini güçlü biçimde dayatan bir soruya yanıt verecek: Bayern'in elinde yeterli çözümler var mı, yoksa Olise'nin parlaklığı daha derin bir hücum krizini mi gizliyor?