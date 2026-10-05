Bayern Münih'in yıldızı Fransız Michael Olise, pazartesi akşamı Belçika karşısında sergilediği performansın ardından, teknik direktör Zinedine Zidane döneminin en belirleyici oyuncusu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Olise, ikinci yarıda oyuna sonradan girdi ve Fransa'nın 1-0 geride olduğu skoru yalnızca 14 dakika içinde 4-1'lik ezici bir galibiyete çevirmede pay sahibi oldu; UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü hafta maçında iki gol atıp bir gole de asist yaptı.

Olise, Belçika maçının yanı sıra içinde bulunulan milli ara döneminde toplam 4 gol kaydederek, şu anda dünyanın en dikkat çekici oyuncularından biri olduğunu teyit etti.

Olise, "Stade de France"ta oynanan maçın ardından Fransız "TF1" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Maçın sonunda iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarı zordu, geride duran savunmalara karşı oynamak her zaman zordur. Baskımızı sürdürdük ve sonu iyi oldu, bu yüzden mutluyuz."

Olise, Fransa Milli Takımı'ndaki takım arkadaşlarını ve teknik direktör Zidane'ı överek "Foot Mercato" ağının aktardığına göre şunları ifade etti: "Bence bu aynı zamanda takımla ilgili bir mesele. O (Zidane) fikirler ortaya koyuyor, biz de onları uyguluyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Fransa Milli Takımı'nda olmaktan hâlâ mutluyum; bu takımla oynamak benim için büyük bir memnuniyet kaynağı. Birçok özel oyuncu var. Burada oynamaktan mutluyum."



