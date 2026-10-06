Michael Olise, Fransa'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'yı 4-1 yendiği maçta sahneye adını yazdırdı. 60. dakikada oyuna sonradan dahil olan oyuncu, iki gol atıp bir asist yaparak maçın akışını tamamen değiştirdi ve bir gol geriye düştükten sonra "Horozlar"ı heyecan dolu bir galibiyete taşıdı.

Bayern Münih kanat oyuncusunun olağanüstü performansı, Stade de France tribünlerindeki taraftarları coşturdu ve taraftarlar "Olise, Ballon d'Or!" tezahüratına başladı. Bu manzara, Ousmane Dembélé'nin 2025'teki ödül töreninden önce ona eşlik eden tezahüratları akıllara getirdi.

Olise, uluslararası basından geniş övgü topladı. İspanyol gazetesi Marca onu "yıldız" olarak nitelerken, İtalyan gazetesi Gazzetta dello Sport'un haberinde efsane Zinédine Zidane'a benzetildi.

Zidane da övgü dalgasından uzak kalmadı ve Bayern Münih oyuncusu hakkında şunları söyledi: "Yaptığı şey basitçe olağanüstü." Takım arkadaşı Andy Diouf ise onun yeteneklerini överek üst düzey bir oyuncu olduğunu ve maçların gidişatını değiştirebildiğini vurguladı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Olise, kendisine Ballon d'Or verilmesini isteyen taraftar tezahüratları sorulduğunda rahatsız göründü ve yalnızca "Söyleyecek bir şeyim yok" demekle yetindi; ardından konuya daha fazla girmekten kaçınarak soyunma odasına yöneldi.

Üzerindeki tüm ışıklara rağmen 24 yaşındaki oyuncu, kolektif yönü öne çıkarmaya özen gösterdi ve Fransa'nın topluca savunma yapan Belçika defansı karşısında zorlandığını ancak sonucu değiştirene kadar baskısını sürdürdüğünü söyledi; ayrıca Zidane'ın fikirlerini ve milli takımın dört maç boyunca ortaya koyduğu seviyeyi övdü.

Tüm bunlar, Olise'in Lamine Yamal, Harry Kane ve Kylian Mbappé gibi öne çıkan isimlerin yanı sıra 2026 Ballon d'Or için 30 adaylık listede yer aldığı bir dönemde geldi. Ödül töreni ise bu ayın 26 Ekim günü Londra'da düzenlenecek.