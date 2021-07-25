Olimpik futbol: Fransa Gignac ile döndü, Arjantin ilk kez galip

Olimpiyatlarda erkek futbolunda ikinci maçlar zor ve ilginç mücadelelere sahne oldu.

Andre-Pierre Gignac, A Grubu'nda Fransa'nın Güney Afrika karşısında 3 kez yenik duruma düşmesine rağmen 4-3 kazandığı karşılaşmada takımını oyunda tutan isim oldu. 57, 78 ve 86. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapan oyuncu turnuvada 4 gole ulaşırken; takımının umutlarını diri tuttu. Fransa'nın diğer golünü atan Teji Savanier son dakikada takımını galibiyete taşıdı. İlk maçta Meksika'ya 4-1 kaybeden horozlar böylelikle ilk galibiyetini de almış oldu. İlk maçlar sonunda grubun lideri olan Meksika ise sansasyonel Fransa galibiyetinin ardından Japonya karşısında 2-1 yenilerek büyük bir yıkım yaşadı. İlk yarıda Takefusa Kubo ve Ritsu Doan'ın gollerine engel olamayan Meksika'da bitime 5 dakika kala Roberto Alvarado'nun golü mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Japonya böylelikle ilk maçtaki Güney Afrika galibiyetinin ardından bu karşılaşmada da galip gelerek 6 puanla grup lideri oldu.

B Grubu, ikinci maçlar sonunda 4 takımın da 3'er puana ulaştığı ve hesapların tümden karıştığı bir noktaya geldi. Bugün oynanan karşılaşmalarda Honduras, 2-1 yenik durumda olduğu Yeni Zelanda karşısında 78. dakikada Juan Obregon ve 87. dakikada Rigoberto Rivas'ın golleriyle 3-2 galip geldi ve büyük bir sürprize imza attı. İlk maçta Honduras'ı 1-0 yenen Romanya ise, Lee Kang-in 'in 2 gol attığı karşılaşmada bugün Güney Kore'ye 4-0 yenildi.

C Grubu'nda Arjantin Mısır'ı Facundo Medina'nın, İspanya da Avustralya'yı Mikel Oyarzabal'ın attığı golle 1-0'lık skorlarla geçti. İlk maçında Mısır ile golsüz berabere kalan İspanya bu skorlarla grupta liderlik koltuğuna otururken; son maçını gruba şok Avustralya mağlubiyetiyle başlayan Arjantin'e karşı oynayacak.

D Grubu'nda ise turnuvanın favorilerinden Brezilya, ikinci maçında Fildişi Sahili ile berabere kaldı ve liderliğini devam ettirdi. Gruba 4-2'lik Almanya galibiyetiyle başlayan sambacılar, son maçını Suudi Arabistan'a karşı oynayacak. Grubun ikincilik mücadelesi Almanya ve Fildişi Sahili arasında gerçekleşecek. Brezilya mağlubiyetinin ardından yine 10 kişi kaldığı karşılaşmada Suudi Arabistan'ı zorlanarak 3-2 yenen Almanya'nın grup performansı beklentilerin altında kaldı.