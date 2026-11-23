Hull City forveti Oli McBurnie, Brighton karşısında Premier League’de alınan 2-0’lık galibiyette etkileyici bir performans sergileyen kaleci Konstantinos Tzolakis’i övdü. Uzatma dakikalarında attığı iki golle takımının sekiz maçlık galibiyet hasretini bitiren McBurnie, Brighton karşısında şansın da yanlarında olduğunu kabul etti.

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Son dakikalardaki iki gol galibiyet hasretini bitirdi

Tzolakis’in kurtarışları ev sahibi ekibi maçta tutarken McBurnie, uzatma dakikalarında iki kez ağları havalandırarak Hull’ın Brighton karşısındaki 2-0’lık galibiyetini getirdi. Yunan kaleci, Diego Gomez, Georginio Rutter, Pascal Gross ve Lewis Dunk’a gol izni vermedi. Ardından Costinha, ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. McBurnie, kırmızı karttan iki dakika 33 saniye sonra, 92. dakikada topu ağlara gönderdi; daha sonra da Mohamed Belloumi’nin ortasını gole çevirdi.

Maçın yıldızı Yunan kaleciyi övdü

Premier League’deki 107. maçında ilk kez bir maçta iki gol atan McBurnie, Hull’ın en üst ligdeki bir maçta ilk kez 90. dakikadan sonra iki gol kaydetmesine katkı sağladı. Hull ayrıca sezona iç sahada yenilgisiz başladığı seriyi altı maça çıkardı (2 galibiyet, 4 beraberlik).

Maçın ardından Sky Sports’a konuşan forvet, kendilerini maçta tuttuğu için kalecisine teşekkür etti: "Açıkçası öyle hissettirmiyor. Evimizde hiç maç kaybetmedik. Çok iyi bir takımlar ve işimizin zor olacağını biliyorduk.

"Şans da yanımızdaydı. Topun kaleye girmesini engelleyen büyük adamımız [Tzolakis] var; o da bunu yaptı.

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"O [Tzolakis] inanılmazdı. Hakkını teslim etmek gerekirse bütün sezon bizim için böyleydi. Kıyafetleri konusunda onunla biraz takılıyoruz ama kalede çok iyiydi.

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"Harikaydı, bugün bizi maçta tuttu. Maçın içinde kaldığımız sürece fırsatlar bulabileceğimize inanıyoruz ve öyle de oldu."

Tzolakis ve Hurzeler maçın ardından konuştu

Hull, bir lig sezonuna iç sahada 2015-16’dan bu yana yaptığı en uzun yenilgisiz başlangıcı sürdürürken Tzolakis, sonucun takımın ortak çabasının ürünü olduğunu vurguladı: "Çok sayıda kurtarış vardı ama Oli’den [McBurnie] de iki gol geldi. Bu bir takım çalışmasıydı ve herkes birbirine yardım etti.

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"Burada bir takım olarak bütünüz. Birbirimiz için oynuyoruz. Çok iyi bir takım performansı sergiledik ve üç puanı hak ettik.

"İlk yarıda çok zorlandık ama ikinci yarıyı iyi yönettik ve geçiş hücumlarında iki gol attık. Oli’den iki gol geldi, hepsi bu."

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Newcastle United ile 2-2 berabere kalan Brighton, lider Arsenal ile arasındaki farkı azaltma fırsatını kaçırdı ve 2026’da en üst ligdeki üçüncü 90. dakika yenilgisini yaşadı. BBC Match of the Day’de bu sonuç hakkında konuşan teknik direktör Fabian Hurzeler şunları söyledi: "65 dakika boyunca iyi bir performans gösterdik, sonra yoğunluğumuz, seviyemiz ve standartlarımız değişti.

"Premier League’de bunun cezasını kesebilirler, özellikle de bir kırmızı karttan sonra. Genel olarak sinir bozucu bir maçtı ama devam etmeliyiz. Maçı analiz edeceğiz. İzlediğimiz süreç bu.

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"Alçakgönüllü kalmanın önemini her zaman vurguluyorum. Rakipten daha fazla çalışmalıyız; aksi hâlde Premier League’deki rakipler çok iyi. Daha iyi yapmamız gereken şey de bu."

Hull iç sahadaki yenilmezliğini sürdürdü

Sekiz maçlık galibiyet hasretine son veren Hull, iç sahadaki yenilgisizliğini korurken maçın son bölümünde gösterdiği direnci gelecek karşılaşmalarına da taşımak isteyecek. Brighton ise yeni yükselen takımlara karşı oynadığı son üç maçın ikisini kaybettikten sonra son dakikalardaki pahalıya mal olan hatalarına hızla çözüm bulmak zorunda. Costinha’nın cezalı duruma düşmesiyle Hurzeler’in takımının zirveyle arasındaki farkın açılmaması için daha disiplinli oynaması gerekecek.