Oleksandr Zinchenko iyileşmek üzere ve beklenmedik şekilde yeniden Ajax’la antrenmanlara katılacak

De Telegraaf'tan Mike Verweij'in Salı sabahı bildirdiğine göre Ajax, Oleksandr Zinchenko'ya takımla antrenman yapma imkânı sundu.

Geçen sezon Arsenal'den 1,5 milyon karşılığında gelen Zinchenko, Ajax formasıyla çıktığı ikinci maçta talihsiz bir sakatlık yaşadı. Çapraz bağını koparan oyuncu, Amsterdam ekibinde bir daha forma giyemedi.

Ukraynalı oyuncu sakatlığını neredeyse tamamen atlattı. Bunun üzerine Ajax, kendisine takımla antrenman yapma imkânı sundu. Zinchenko'nun yakında takım antrenmanlarına dönebileceği belirtiliyor.

Sol bek ve ön libero olarak görev yapan Zinchenko, Salı öğleden sonra De Toekomst'a gelecek. Verweij'e göre oyuncuyla yeni bir sözleşme yapılması şu an için gündemde değil.

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Ajax muhabiri, kış arasından sonra yeni bir sözleşme için görüşmeler yapılabileceğini belirtiyor. Ancak şu anda 29 yaşındaki oyuncuya sunulmuş bir teklif bulunmuyor.

Ajax, Şubat ayında Zinchenko için 1,5 milyon euro ödedi. Arsenal ise oyuncuyu 2022'de Manchester City'den yaklaşık 35 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Ancak Zinchenko, Arsenal'de hiçbir zaman düzenli olarak ilk 11'de forma şansı bulamadı.

Zinchenko, Hollanda sahalarına yabancı değil. Kariyerinin başlarında kısa bir süre PSV forması giyen kanat beki, Ukrayna Millî Takımı'nda 75 maça çıktı.