Tecrübeli kaleci Manuel Neuer, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında bugün salı akşamı Metropolitano Stadı'nda oynanacak Atletico Madrid karşılaşmasında Bayern Münih'in başında sahaya dönüyor.

Neuer, Bavyera ekibinin son 3 maçında yer almamıştı; Alman kalecinin oynadığı son karşılaşma, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 2-2 berabere sona eren Arsenal maçıydı.

Öte yandan, Fransız Michael Olise, son Borussia Dortmund maçında sakatlanmasının ardından beklenen karşılaşmadaki katılımını çevreleyen şüphelere rağmen ilk 11'de yer alıyor.

Teknik direktör Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih'in tam kadrosu şöyle:

Kaleci: Neuer.

Savunma: Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic.

Orta saha: Kimmich, Bischof, Olise, Karl, Davies.

Hücum: Harry Kane.

Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone ise İspanyol ekibinin Bayern karşısındaki hücumunu yönlendirmek için Julian Alvarez ve Alexander Sörloth ikilisine güveniyor.

Tam kadro şöyle:

Kaleci: Oblak.

Savunma: Pubill, Le Normand, Hancko, Grimaldo.

Orta saha: Simeone, Llorente, Barrios, Baena.

Hücum: Sörloth, Alvarez.

Bayern Münih'in, 3 hafta geride kalırken 5 puanla Şampiyonlar Ligi puan tablosunda on beşinci sırada yer aldığını ve on sekizinci sıradaki Atletico Madrid'in yalnızca 1 puan önünde bulunduğunu belirtmekte fayda var.