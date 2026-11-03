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FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Çeviri:

Oleise'nin durumu ne? Neuer, Atletico Madrid karşısında Bayern Münih'i yönetmek için geri dönüyor

Atletico Madrid - Bayern Münih
Atletico Madrid
Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi
M. Neuer
M. Olise
İspanya
Almanya
Fransa

Tecrübeli kaleci Manuel Neuer, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında bugün salı akşamı Metropolitano Stadı'nda oynanacak Atletico Madrid karşılaşmasında Bayern Münih'in başında sahaya dönüyor.

Neuer, Bavyera ekibinin son 3 maçında yer almamıştı; Alman kalecinin oynadığı son karşılaşma, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 2-2 berabere sona eren Arsenal maçıydı.

Öte yandan, Fransız Michael Olise, son Borussia Dortmund maçında sakatlanmasının ardından beklenen karşılaşmadaki katılımını çevreleyen şüphelere rağmen ilk 11'de yer alıyor.

Teknik direktör Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih'in tam kadrosu şöyle:

Gelecek maçlar
M05

M05

Bundesliga

07 Kas 2026

FCB

FCB

ATM

ATM

La Liga

08 Kas 2026

BAR

BAR

Kaleci: Neuer.

Savunma: Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic.

Orta saha: Kimmich, Bischof, Olise, Karl, Davies.

Hücum: Harry Kane.

Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone ise İspanyol ekibinin Bayern karşısındaki hücumunu yönlendirmek için Julian Alvarez ve Alexander Sörloth ikilisine güveniyor.

Tam kadro şöyle:

Kaleci: Oblak.

Savunma: Pubill, Le Normand, Hancko, Grimaldo.

Orta saha: Simeone, Llorente, Barrios, Baena.

Hücum: Sörloth, Alvarez.

Bayern Münih'in, 3 hafta geride kalırken 5 puanla Şampiyonlar Ligi puan tablosunda on beşinci sırada yer aldığını ve on sekizinci sıradaki Atletico Madrid'in yalnızca 1 puan önünde bulunduğunu belirtmekte fayda var.

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