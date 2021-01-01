Ole Gunnar Solskjaer'den Zlatan Ibrahimovic'e: Yaptığı şey inanılmaz

Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'ın eski futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'e methiyeler düzdü.

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Sky Sports'a verdiği demeçte UEFA Avrupa Ligi eşleşmesini değerlendirdi.

Son 16 turunda AC Milan ile eşleşen United'da Norveçli menajer, zor bir kura çektiklerini söyleyerek Zlatan Ibrahimovic'e de ayrı bir parantez açtı.

Ole Gunnar Solskjaer, Zlatan Ibrahimovic hakkında neler söyledi?

"Zor takımları seçme geleneğimizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi maçı gibi hissettiren bir eşleşme ki bu, iyi. Milan, yükselmeye devam ediyor. Bu sezon gerçekten iyi iş çıkardılar. Orada eski dostlarımız var. Harika bir kulüp tarihine sahipler. Bu yüzden onlarla oynamayı dört gözle bekliyoruz.

"Yaptığı şey inanılmaz. Buradayken, kariyerini tehdit eden bir sakatlık yaşadıktan sonra Milan'ı tekrar ligin zirvesine taşıması... Tabii ki Diogo (Dalot) da orada. Bu yüzden iyi bir kavgaya hazır olduğumuzu biliyoruz. Ama ondan önce ilgilenmemiz gereken birkaç maç daha var."

Zlatan Ibrahimovic bu sezon kaç gol attı?

39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, ilerlemiş yaşına rağmen AC Milan'ı şampiyonluk yarışında tutuyor. İsveçli futbolcu, bu sezon AC Milan forması ile 20 maça çıktı. Yıldız oyuncu, söz konusu 20 mücadelede rakip filelere 16 gol atmayı başardı.

Ibrahimovic, 16 golün 14'ünü İtalya Serie A'da atarken, İtalya Kupası ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de rakip fileleri birer kez havalandırma başarısı gösterdi.