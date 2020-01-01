Ole Gunnar Solskjaer'den Liverpool yorumu: Başkaları kazandığında canınız acır

Kırmızı Şeytanlar'ın teknik patronu, Liverpool'un 1990'dan beri ilk lig şampiyonluğunu kazanmasını değerlendirdi.

'un otuz yılın ardından ilk lig şampiyonluğunu kazanmasının ardından, Kırmızılar'ın ezeli rakibi menajeri Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

"Premier Lig'i kazanan her takım saygıyı duyulmayı hak ediyordur," diyen Solskjaer, "Burası kazanması çok zor bir lig. Dolayısıyla Jürgen ve oyuncularına hak ettikleri saygıyı duymak zorundayız. Ama elbette başka birileri kupayı kazandığında, bu canınızı acıtıyor" yorumunu yaptı.

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United'daki herkesin yeniden kazanmak istediğini söyleyen Norveçli antrenör, "Elbette kazanma kültürümüzü geri almak istiyoruz ve bu bizim en büyük meydan okumamız" dedi.

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Liverpool'un bu sezonki dominasyonuna rağmen ise Solskjaer, Klopp'un ekibinin önümüzdeki on yıl boyunca Sir Alex Ferguson'ın United'da kurduğu egemenliğe benzer bir durumun yaşanacağını düşünmüyor.

"Sir Alex'in yönetimi altında kazandığımız şampiyonlukları kimsenin taklit etmesi ya da kopyalamasının kolay olacağını düşünmüyorum," diyen Solskjaer, "Sir Alex zirvede kalma konusunda bir ustaydı, bu yüzden benim için en büyük zorluk, bir dahaki seferki şampiyonluğumuza kadar aradan 26 yıl ya da daha fazla sürenin geçmeyeceğinden emin olmak. Tabii ki bu süreyi kısaltmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.