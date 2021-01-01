Ole Gunnar Solskjaer'den Erling Haaland açıklaması: Onunla iletişim hâlindeyim

Manchester United menajeri, transfer dedikodularının bir numaralı yıldızı Haaland ile irtibat halinde olduğunu söyledi.

Ole Gunnar Solskjaer, Erling Haaland ile irtibatta olduğunu açıkladı ve Borussia Dortmund'un yıldızı için Manchester United'ın hamle yapmayacağına dair iddiaları da reddetti.

Solskjaer'in Molde'de birlikte çalıştığı Haaland ile iyi bir ilişkisi var ve Kırmızı Şeytanlar'ın 2020 Ocak transfer döneminde Norveçli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği biliniyor.

Sözleşmesindeki 75 milyon euro'ya serbest kalma maddesi 2022 yazında aktif olacak olan Haaland hakkındaki transfer iddiaları ise gün geçtikçe çoğaldı.

Ole Gunnar Solskjaer ne dedi?

Manchester United menajeri Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Real Sociedad maçı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Bir antrenör olarak çocuklarınızı ve oyuncularınızı tabii ki takip edersiniz. Erling ile iletişim halindeyim ve onun nasıl bir oyuncuya dönüştüğünü görmek harika. Her zaman daha iyi olmak için çalışacağını biliyorum."

"O, Dortmund'un oyuncusu ve biz onun orada iyi olmasını istiyoruz. Hayatın neler getireceğini daha sonra göreceğiz."

"Borussia Dortmund'da olduğu için Erling hakkında konuşmayacağımı biliyorsunuz. Onu tanıdığım ve onunla görüştüğüm konusunun dışında konuşmanın saygısızlık olduğunu düşünüyorum."

"Bir yıl önce onunla kim ilgileniyordu? Herkes dünyanın en iyi oyuncularını alacağını söyler ve Erling en iyi oyunculardan biri."

"Ama benim için transferlerimiz çok iyiydi. Dan James ve Bruno Fernandes kulübe geldiğimden beri yaptığımız transferlerin kadroya katkı sağladığını gösteriyor."

"Sahip olduklarımızı farklı yetenekteki ve genç oyuncularla tamamlamalıyız. Transfer modelimizden ve süreçlerimizden memnunum."

Haaland'ın menajeri transfer iddiaları hakkında ne dedi?

Haaland'ın menajerliğini yapan Mino Raiola, BBC'ye Norveçli yıldızın geleceği hakkında konuştu.

"Onu transfer edebilecek en fazla 10 kulüp var. Bunlardan dördü İngiltere'de. Dünyada onunla ilgilenmediğini söyleyecek bir sportif direktör yada antrenör tanımıyorum."

"Bu; Lewis Hamilton'a sahip olmak istemeyen bir Formula 1 takımı gibi olurdu."

Erling Haaland kaç gol attı?

Haaland, Ocak 2020'de RB Salzburg'dan Dortmund'da transfer olduktan sonra 43 maç maçta 43 gol attı.

Bu sezon ise 25 maçta 27 gol kaydetti ve 7 asist yaptı.

Haaland ile başka hangi takımlar ilgileniyor?

Solskjaer genç yeteneğe karşı ilgisini açıkça dile getirmese de Manchester United'ın ilgisi aşikâr.

Ancak Real Madrid ve Manchester City gibi devler de Haaland için sıkı bir rekabette yarışacak gibi görünüyor.