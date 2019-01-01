Ole Gunnar Solskjaer: Umarım Liverpool'un seviyesine gelebiliriz

Manchester United, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in umduğu seviyenin uzağında kaldı.

18 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de topladığı 25 puanla Şampiyonlar Ligi potasının 7 puan gerisinde sekizinci sırada bulunan 'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ezeli rakiplerinden 'a imrendiğini itiraf etti.

Liverpool'un 24 puan gerisinde bulunan Kırmızı Şeytanların Norveçli teknik adamı "Sezonu yarıladık. Bu sezonun inişli çıkışlı olacağını biliyorduk. 2019-20 sezonundan gelecek sezonun kadrosunu kurmak için faydalanacağız. Ama daha tutarlı ve daha iyi sonuçlar almamız gerekiyordu. Beklediğimden uzak bir görüntü sergiledik. Rakipleri domine edebilecek bir takım olmak istiyoruz. Liverpool'un da bu hale gelmesi yıllar sürdü. Umarım onların seviyesine gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

Manchester United'ın bu sezon ligdeki "Big Six" takımlarına karşı yenilgi yüzü görmeyen ( 4-0, 1-1, Liverpool 1-1, 2-1, 2-1) ve Leicester'ı da 1-0 mağlup eden ancak diğer takımlarla karşılaştıkları maçlardan yalnızca 11 puan toplayabilmesine değinen Solskjaer "İyi bir kontra atak takımıyız. Hızlı oyunculara sahibiz ve geçiş oyununu iyi oynyuoruz. Ancak kapanan takımlara karşı oyunu açmamız gerekiyor. 'a karşı şanslar bulduk fakat değerlendiremedik. Bu tür maçlarda nasıl oynayacağımızı öğrenmeliyiz. Gelecek sezon bu konuda gelişme göstereceğimizi düşünüyorum" dedi.

Manchester United, ligin 19. haftasında "Boxing Day"de 'ı konuk edecek.