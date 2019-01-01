Ole Gunnar Solskjaer, tepkiler üzerine Twitter hesabını kapattı

Ole Gunnar Solskjaer, sosyal medya üzerinden gelen mesajlara dayanamayarak Twitter hesabını kapattı.

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans gösteren ’da menajer Ole Gunnar Solskjaer'in üzerindeki baskı ise giderek büyüyor.

UEFA ’nde geçtiğimiz hafta içi AZ Alkmaar’la golsüz berabere kaldıkları maçın ardından yoğun eleştirilere maruz kalan Norveçli teknik direktörün geleceği, mağlubiyetinin ardından ise daha da yüksek sesle tartışılmaya başlandı.

Gelen mesajlara dayanamadığı belirtilen Solskjaer ise Newcastle maçı öncesinde 124 bin takipçili Twitter hesabını kapatma kararı aldı.