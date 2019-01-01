Ole Gunnar Solskjaer: Size kalsa 250 tane oyuncu almamız lazım

Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, transfer döneminde kaliteli futbolcuları kadrolarına katabileceklerini söyledi.

Premier Lig'in 6. sırasında bulunan ve bu sezon oldukça eleştirilen 'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımın transfer politikası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Medyada sürekli farklı farklı isimlerle anılan takımıyla ilgili Solskjaer, basın mensuplarına şunları söyledi: "Bir oyuncunun gitmesi veya kalmasıyla ilgili son sözü ben söyleyeceğim. Birkaç görüşme yaptık ve şimdilik her şey yolunda. Size kalsa 250 tane oyuncu almamız lazım çünkü bir sürü futbolcuyu alacağımızla ilgili haber yapıyorsunuz. Umarım yazdığınız oyuncuları takıma katabiliriz."

Solskjaer, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Uzun süreçte Şampiyonlar Ligi'ni düşünmeliyiz. Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılabiliriz ya da katılamayız, orası net değil. Kaç menajerin karaborsacı gibi oyuncularını bize satmaya çalıştğını duysanız çok şaşırırdınız. Karaborsacı benzetmesi belki yanlış olabilir. Oyuncularını bize anlatıyorlar, müşterilerinin Manchester United'ın bir parçası olmaktan dolayı mutlu olacaklarını söylüyorlar. Takımın büyüklüğünü ve potansiyelini bildiklerini ve eski güzel günlerine geri döneceğini söylüyorlar. "

"Şu anda zor bir dönemden geçiyoruz. Son sezonlarda istediğimiz seviyeye gelemedik ancak Şampiyonlar Ligi'ne gidemezsek bu durumu en kısa sürede tersine çevirmek bana ve kulübe bağlı. Ama hala Manchester United'a gelmek isteyen oyuncular var ve bu isimler çok da şaşırtıcı değil."