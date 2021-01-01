Ole Gunnar Solskjaer: Şampiyonluk unvanı peşinde koşmuyoruz

Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Kırmızı Şeytanlar'ın Premier Lig'de şampiyonluk unvanı yarışında olmadıklarını söylüyor.

Premier Lig'in 23. haftasında Manchester United, ilk yarıdan 2-0'lık üstünlükle ayrıldığı maçta Everton ile 3-3 berabere kaldı.

Kırmızı Şeytanlar, bu sonucun ardından 2 maçı eksik lider Manchester City'nin 2 puan gerisinde kaldı.

Manchester United'ın Premier Lig'de 13 maçlık yenilmezlik serisi Sheffield United mağlubiyetiyle sona ermişti. Ligde çıktıkları son 4 karşılaşmadan 5 puan toplayan İngiliz ekibi, Southampton'ı 9-0'lık tarihi bir skorla mağlup etti.

Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri Ole Gunnar Solskjaer ise Manchester United'ın Premier Lig yarışında olmadığını söyleyerek bu argümanın medyaya ait olduğunu belirtti.

Sky Sport'a konuşan Solskjaer, takımının çok yol katettiğini vurgulayarak şampiyonluk yerine iyi oyunun önemini belirtti:

"İkinci yarıda iyi bir oyun oynadık ancak üç şutta gol oldu. Mağlubiyet sebebiyle kimseyi suçlayamam ama takım olarak daha iyisini yapabileceğimizi biliyorum."

Solskjaer: Bu medyanın bir argümanı

"Alınan sonuçlar takımdaki havayı da etkiliyor. Savunma yapmamız gereken bir oyunda 2 puan kaybettik."

"Şampiyon olmaktan bahsetmiyoruz. Takım çok yol katetti. Şampiyonluk unvanı peşinde koşuyor olarak bile görülmemeliyiz. Bu medyanın bir argümanı."

"Ekip olarak daha iyi olmamız ve sonumuzu da görmemiz gerekiyor. Kolay goller yemeyi bırakmalıyız."

Manchester United, Salı günü FA Cup'ta West Ham United ile karşı karşıya gelecek.