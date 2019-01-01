Ole Gunnar Solskjaer: Şampiyonluk için Liverpool gibi 30 sene beklemeyeceğiz

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Liverpool maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

, Premier Lig'de bugün (20 Ekim Pazar) TSI 18:30'da 'u konuk edecek.

Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımının ligde zor bir konumda bulunduğunun farkında olsa da, şampiyonluk için rakipleri gibi 30 yıl beklemeyeceklerini düşünüyor.

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Son Premier Lig şampiyonluğunu 1990 yılında kazanan Liverpool, bu sezon geride kalan 8 haftada aldığı 24 puanla lider konumda bulunuyor. Merseyside ekibi, bu sezon şampiyonluğa ulaşması halinde Manchester United ile kupa sayısını eşitleyecek.

Ligde şu ana kadar yalnızca 2 galibiyet alabilen Kırmızı Şeytanlar, lider Liverpool'un 15 puan gerisinde yer alıyor. Ancak Solskjaer, bu durumun geçici olduğunu ve şampiyonluk için mücadeleye devam edeceklerini söyledi:

"Toparlanıp başarıya ulaşacağımızdan eminim. En azından bir sonraki Premier Lig şampiyonluğu için 30 yıl beklemeyeceğiz. Liverpool maçından 3 puan almak istiyoruz. Liverpool, ya da fark etmez. Kazanmaya başlamamız gerekiyor."