Ole Gunnar Solskjaer: Pogba'nın etrafında kaliteli bir takım kurmak istiyoruz

Manchester United'ın geçici menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Pogba'nın dünyanın en iyilerinden biri olduğunu söyledi.

Jose Mourinho döneminin ardından Manchester United'ı kısa sürede çıkışa geçiren Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba'dan övgüyle söz etti.

Solskjaer, "Paul dünyanın en iyilerinden." dedi.

"Hem hücum yönünde çok iyi, oldukça iri ve hem hava toplarında hem de top kapma mücadelelerinde başarılı."

"Üst seviye bir futbolcu ve takımı onun etrafında kurmayı planlıyoruz. Bu takımda fazlasıyla kaliteli futbolcu var."

"Futbolcuların saha içindeki performanslarına bir şey yapamam. Paul başardı, Anthony, Romelu ve Alexis ile de konuştum. Onlara doğru yolu göstermek için buradayım ve sahada yapacakları şeyleri onlar biliyor."

"Şansı yakaladıklarında iş onlara kalıyor. Ben kendilerini anlatmaları için bir yol gösterdim ve özgürlük tanıdım. Ancak futbolculara her bir ayrı pozisyonda ne yapmaları gerektiğini anlatamazsınız."

"Bir nedenle buradalar. Hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını kullanmak, futbol oynarken keyif almak onların elinde."