Ole Gunnar Solskjaer: Paul Pogba burada mutlu, Real Madrid'e gitmeyecek

Paul Pogba'nın adı sık sık Real Madrid ile anılsa da Ole Gunnar Solskjaer onun Manchester United'dan ayrıldığını görmek istemiyor.

Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba'nın kış transfer döneminde 'in ilgisine rağmen takımdan ayrılmayacağını söyledi.

Pogba'nın Zinedine Zidane'ın Real Madrid'deki yeni dönemindeki en büyük transfer hedefi olduğu söyleniyordu; ancak Fransız teknik direktör hedefine ulaşamadı.

Buna karşın başkan Florentino Perez, üstü kapalı olarak Ocak ayında Pogba için yeniden girişimde bulunabileceklerini ima etti.

Solskjaer ise Pogba'nın geçtiğimiz sezonun bitmesinin ardından kariyerinde yeni bir meydan okumaya ihtiyaç duyduğunu söylemesine rağmen oyuncusunun 'a bağlılığını yineledi.

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maçından önce gazetecilere konuşan Norveçli teknik direktör, "Real Madrid başkanını dinlemiyorum" şeklinde konuştu.

"Pogba burada çok çalışıyor ve United'a tamamen bağlı," diyen Solskjaer, "Bunu o sakatken gördük. Kendini zinde tutmak için deli gibi çalışıyor; çünkü bizim için oynayıp takım arkadaşlarına yardım etmek istiyor" ifadelerini kullandı.

"Pogba'nın burada kalması konusunda endişelenmiyorum, gelecekte de böyle bir endişem olmayacak. Ocak ayında spekülasyonlar yine başlarsa yazın yaptığımız gibi bu konuyu halledeceğiz" diyen Solskjaer, "Pogba hiçbir yere gitmiyor. Oynadığı müddetçe burada mutlu" şeklinde konuştu.