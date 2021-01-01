​Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba'nın birkaç hafta daha forma giyemeyeceğini doğruladı

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Pogba'nın iyileşme sürecinin devam ettiğini söylerken Daniel James'in durumu hakkında da bilgi verdi.

Manchester United Menajeri, Paul Pogba'nın uyluk sakatlığı nedeniyle birkaç hafta daha maçları kaçıracağını doğruladı.

Pogba, 6 Şubat'ta Old Trafford'da Everton ile 3-3 berabere kalmalarının ardından forma giyemedi.

Fransız oyuncu, Avrupa Ligi maçları da olmak üzere İngiliz ekibinin son 3 maçında sahada yoktu ve Solskjaer, Pogba'nın bir süre daha dönmesini beklemiyor.

Ole Gunnar Solskjaer ne dedi?

Solskjaer, Real Sociedad ile karşılaştıkları Avrupa Ligi maçında oyundan çıkan Daniel James'in durumu hakkında bilgi verirken takımda sakatlık yaşayan diğer isimler Scott McTominay, Donny van de Beek ve Edinson Cavani'nin Chelsea karşısında forma giyebileceğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından BT Sport'a konuşan Solskjaer, "Umarım birkaç oyuncumuz bize tekrar katılabilir ve Dan James'in durumu da o kadar ciddi değildir." dedi.

"Daniel James ayağında bir kasılma hissetti. Durumuna bakacağız."

"Paul Pogba birkaç hafta daha bizimle olmayacak."

Paul Pogba kaç maç daha kaçıracak?

Paul Pogba, Manchester United 28 Şubat'ta Chelsea ile karşılaşırken takımına eşlik edemeyecek.

Manchester United taraftarları 21 Mart'ta oynanacak FA Cup çeyrek finalinde Leicester City'ye karşı Pogba'nın sahada olmasını ümit etseler de Fransız yıldızın durumu henüz net değil.

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Pogba, Manchester United'in sezon başındaki zirve yarışında büyük rol oynadı ancak Solskjaer'in elinde derin bir kadro var.

Bruno Fernandes Ocak 2020'de Kırmızı Şeytanlar'a transfer olduğundan beri takımın gol ve asist kilidini çözdü.

Marcus Rashford, Mason Greenwood ve Anthony Martial gibi isimler de takıma oldukça yararlı oldu.