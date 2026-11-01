Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'ı Premier Lig'de 17. sıraya düşüren dokuz maçlık galibiyet hasretine rağmen takımı ileriye taşıyacak doğru ismin hâlâ Michael Carrick olduğunu savundu. Solskjaer ayrıca, Ruben Amorim'in ocak ayında görevden alınmasının ardından göreve gelmeyi teklif ettiğini açıkladı. Ancak kulüp seçeneklerini değerlendirirken eski yardımcısı Carrick'ten övgüyle söz etti.

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Solskjaer, galibiyet hasretine rağmen Carrick'e destek veriyor

Carrick'in takımı, cumartesi günü Chelsea deplasmanında 2-0 mağlup oldu. Morgan Rogers ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra gol atarken Cole Palmer, Lisandro Martinez'in kırmızı kart görmesinin ardından penaltıyı gole çevirdi. United, 1988'den bu yana en uzun galibiyetsiz serisini yaşayarak dokuz maçtır kazanamıyor ve Premier Lig'de 17. sırada yer alıyor.

Solskjaer ise Carrick'e desteğini sürdürüyor. Norveçli yayın kuruluşu TV2'ye konuşan Solskjaer, şunları söyledi: “Michael, o kulübü ileri taşıyacak niteliklere sahip. Bence doğru kişi o. Kulübü ve taraftarları anlıyor, ne gerektiğini biliyor. Ondaki o ‘şeytan’ı görmüyorsunuz. Ama orada ve bende de var. İnanılmaz derecede benziyoruz.”

Solskjaer, Carrick'i United yöneticilerine önerdi

Old Trafford'da Solskjaer ile birlikte oynayan ve daha sonra yardımcılığını yapan Carrick, Amorim'in ocak ayında görevden alınmasının ardından geçici teknik direktör olarak atandı. United'ı üçüncü sıraya ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkına taşıdıktan sonra görev kendisine kalıcı olarak verildi. Solskjaer de eski takım arkadaşı için olumlu görüş bildirdiğini açıkladı.

“Belki de pek çok kişi futbol antrenörü olacağımı, hele Manchester United'ın teknik direktörü olacağımı düşünmüyordu. Muhtemelen pek çok kişi Michael Carrick için de aynısını düşünüyordu” dedi. “United ile konuştuğumda Michael'dan da övgüyle söz ettim. ‘Onu seçerseniz iyi birini göreve getirmiş olursunuz’ dedim. Sanırım o da benim için aynısını yaptı. İkimiz de bu görevi almak için can atmıyorduk. Ama bizden isteselerdi muhtemelen görevi üstlenirdik.”

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Solskjaer, Amorim'in ayrılığının ardından görevi üstlenmeyi teklif etti

2021'de ayrılmadan önce United'ı üç yıl çalıştıran Solskjaer'in adı, geçen sezon Beşiktaş'taki başarısız döneminin ardından kulübe dönüşle anılmıştı. Ocak ayında kulüp yönetimiyle görüştüğünü doğrulayan Solskjaer, şunları söyledi: “Jason Wilcox ve Omar Berrada ile güzel bir görüşme yaptım. Sözleşme süresini ya da buna benzer bir şeyi konuşmadık. Gerekirse görevi üstlenmeyi teklif ettim ve hiçbir talepte bulunmadım. Kulübün ilerlemesi için ne gerektiğine dair düşüncelerimi paylaştım. Kısa bir görüşme yaptık. Herhangi bir müzakere olmadı.”

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Kulüpteki dönemine de değinen Solskjaer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Harika anlar vardı ama her şeyin bir zamanı var. Evet, özlüyorum. Orada sonsuza kadar kalabileceğimi hayal edebilirdim ama hayat devam ediyor. Çok özel bir dönemdi. Elbette öyleydi. Pek çok açıdan özeldi. Geçmişe dönmek her zaman iyi bir fikir değil. Evet, [ocak ayında] görevi üstlenirdim ama bunun yazdan sonra da sürmesini düşünmüyordum. Muhtemelen başka birinin deneme zamanı gelmişti. Ayrıca hâlâ tamamlanmamış bir işim olduğunu hissediyorum. Elbette yeniden fırsat bulmak güzel olurdu.”

Roma ve Aston Villa maçları Carrick'in geleceğini belirleyebilir

United'ın salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı ağırlayacağı maçta Carrick'in takımın başında olması bekleniyor. Lig aşaması puan tablosunda Manchester United 20., İtalyan ekibi ise 15. sırada.

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Carrick'in gelecek hafta sonu Aston Villa ile oynanacak iç saha maçında da takımın başında olması bekleniyor. Kulüp yönetimi daha sonra millî maç arasında durumu değerlendirecek. Metro'nun haberine göre United, Eddie Howe, Antonio Conte ve Julian Nagelsmann ile şimdiden ön görüşmeler yaptı.