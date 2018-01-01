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Ole Gunnar Solskjaer Manchester United'ın geçici menajeri oldu

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Getty Images
Manchester United'ın unutulmaz futbolcularından Norveçli Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho'dan boşalan menajerlik koltuğuna oturdu.

Manchester United, sezon sonuna dek takımın başına Ole Gunnar Solskjaer'in getirildiğini açıkladı.

Jose Mourinho devrinin kapanmasının ardından Manchester United'ın başına geçici bir menajer getirileceği ve yeni menajerin sezon sonunda göreve başlayacağı açıklanmıştı.

2015 yılından bu yana Molde'yi çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer 1996 ve 2007 yılları arasında formasını giydiği Manchester United'ın başına geçti.

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Solskjaer "süper yedek" lakabını edindiği Manchester United'da 234 lig maçında 92 gol kaydetmişti.

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