Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United tarihine geçti!

Manchester United'da geçici olarak göreve getirilen Ole Gunnar Solskjaer, Sir Matt Busby'nin rekorunu kırdı.

Manchester United, Tottenham deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı 5. lig maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.

Norveçli teknik adam, Sir Matt Busby'nin 73 yıllık rekorunu kırarak kulüp tarihinde göreve geldikten sonra ligde çıktığı ilk beş maçı da kazanan ilk teknik direktör oldu.

Solskjaer, Aralık ayında Jose Mourinho ile yolların ayrılmasından sonra geçici olarak sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine getirmişti.