Ole Gunnar Solskjaer: Manchester City'nin bununla kaçmasına izin vermeyeceğiz

Manchester United, Premier Lig lideri Manchester City'nin temposundan oldukça uzak ama lige havlu atmayı reddediyorlar.

Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'ın formundan uzaklaşmasına rağmen City'nin Premier Lig yarışını götürmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'in 24. haftasında Mbaye Diagne'nin 1 gol bulduğu maçta West Bromwich ile 1-1 berabere kaldı ve City'nin formundan oldukça uzaklaştı.

Ancak Manu'nun menajeri lige havlu atmayı reddediyor ve Manchester United'ın zirvedeki komşusuna darbe vurabileceğini söylüyor.

Solskjaer ne dedi?

BBC Sport'a konuşan Solskjaer, "Sadece maçları kazanıp bir ivme yakalamamız gerekiyor" dedi.

Daha sonra Sky Sports News'e konuşan Solskjaer, takımının City'ye karşı verdiği mücadeleyi açıklarken "Şampiyonluk yarışı hakkında konuşmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri yakında City ile bir maç yapacaklarını vurgulayarak hiçbir şeyin henüz bitmediğini söyledi.

"Şu anda bulunduğumuz konumda olmak oyuncularım için bir iltifat."

"Böyle kaçmalarına izin vermeyeceğiz. Yakında City ile oynayacağız. Bu yarışı onlara erkenden vermeyeceğiz. Hayır vermeyeceğiz."

Büyük resim

Solskjaer daha önce yaptığı açıklamalarda, "Şampiyon olmaktan bahsetmiyoruz. Takım çok yol katetti. Şampiyonluk unvanı peşinde koşuyor olarak bile görülmemeliyiz. Bu medyanın bir argümanı." sözleriyle takımının mücadelesini ön plana çıkarmıştı.

Ancak Norveçli menajer yeni açıklamalarıyla Premier Lig şampiyonluğu için kavgacı bir dönüş yaptı.

Manchester United ligde City'nin 7 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

6 Mart'ta Etihad Stadı'na yolcu olacak Manchester United, City'den 3 puanı alarak nefes almak istiyor.