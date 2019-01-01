Ole Gunnar Solskjaer: Manchester City'den daha büyük bir takımız
İngiltere Premier Lig'in 16. haftası Manchester derbisine sahne olacak.
Lider Liverpool'un 11 puan gerisine düşen son şampiyon Manchester City, başarılı günlerine dönmek isteyen Manchester United'ı konuk ediyor.
Maçtan önce düzenlenen basın toplantısına katılan Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunner Solskjaer, Manchester United'ın, Manchester City'den büyük bir kulüp olduğunu söyledi.
Manchester City'nin 11 puan, Şampiyonlar Ligi potasının ise 8 puan gerisinde bulunan Manchester United'ın Norveçli teknik adamı "Büyüklüğümüze yakışır bir şekilde rakiplerimizle aramızdaki farkı kapatıp, onları geçmek istiyoruz. Buna inanıyoruz, kaynağımız var, bunları başaracak insanlara sahibiz, neden yapamayalım" ifadelerini kullandı.
Manchester City'nin harcadığı paralar yüzünden Manchester United'ı geride bıraktığı düşüncesine karşı olduğunu belirten Solskjaer "Buna katılmıyorum. Vazgeçmememiz gerekiyor. Geri döneceğiz" şeklinde konuştu.
Manchester'ın iki ekibi arasında oynanan maçlarda Manchester United'ın 61, Manchester City'nin 47 galibiyeti bulunuyor. Takımlar 47 maçta ise eşitliği bozamadı.