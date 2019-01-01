Ole Gunnar Solskjaer: Manchester City'den daha büyük bir takımız

Manchester United'ın Norveçli teknik direktörü, şehrin en büyük takımının hala kendileri olduğunu söyledi.

İngiltere Premier Lig'in 16. haftası Manchester derbisine sahne olacak.

Lider 'un 11 puan gerisine düşen son şampiyon , başarılı günlerine dönmek isteyen 'ı konuk ediyor.

Maçtan önce düzenlenen basın toplantısına katılan Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunner Solskjaer, Manchester United'ın, Manchester City'den büyük bir kulüp olduğunu söyledi.

Haberin devamı aşağıda

Manchester City'nin 11 puan, Şampiyonlar Ligi potasının ise 8 puan gerisinde bulunan Manchester United'ın Norveçli teknik adamı "Büyüklüğümüze yakışır bir şekilde rakiplerimizle aramızdaki farkı kapatıp, onları geçmek istiyoruz. Buna inanıyoruz, kaynağımız var, bunları başaracak insanlara sahibiz, neden yapamayalım" ifadelerini kullandı.

Manchester City'nin harcadığı paralar yüzünden Manchester United'ı geride bıraktığı düşüncesine karşı olduğunu belirten Solskjaer "Buna katılmıyorum. Vazgeçmememiz gerekiyor. Geri döneceğiz" şeklinde konuştu.

Manchester'ın iki ekibi arasında oynanan maçlarda Manchester United'ın 61, Manchester City'nin 47 galibiyeti bulunuyor. Takımlar 47 maçta ise eşitliği bozamadı.