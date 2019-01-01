Ole Gunnar Solskjaer, ligi ilk 4 sırada bitirmek için 15 puan almaları gerektiğini söyledi

Wolverhampton mağlubiyetinin ardından konuşan Solskjaer, ligi hedefledikleri yerde bitirmek için 5 maç daha kazanmaları gerektiğini söyledi.

teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Premier Lig'i ilk 4'de bitirmek için yapmaları gereken şeyi anlattı...

Manchester United, Premier lig'in 32. haftasında Wolverhampton deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından konuşan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ilk 4'de bitirmek için kalan 6 maçtan 15 puan çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Norveçli teknik direktör, "Kalan 6 maçta 15 puan almamız gerekiyor. Daha fazla mağlubiyete tahammülümüz kalmadı. Kalan maçlar bizim için zor olacak fakat biz iyi bir takımız." açıklamalarını yaptı.

Pogba ile ilgili gelen soruya cevap veren Solskjaer, "Pogba'nın performansı beni endişelendirmiyor. Takımdaki herkes kadar o da antrenmanlarda çalışıyor."

Manchester United ligde sonraki 2 maçında ve ile karşı karşıya gelecek.