Ole Gunnar Solskjaer: Kimse 12 Ocak'taki lig tablosunu hatırlamayacak

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Premier Lig'de zirve koltuğuna oturmayı önemsemiyor.

Premier Lig'de erteleme maçında yarın 'e konuk olacak , karşılaşmayı kazanması halinde zirve koltuğuna oturacak. Ancak Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri Ole Gunnar Solskjaer, sevinmek için erken olduğunu söylüyor.

Şampiyonluk hayalleri kurmak için erken olduğunu belirten Solskjaer, "Daha sezonun yarısına bile gelmedik. Premier Lig'de her maç bir meydan okuma, deneyimdir. maçından bir şeyler öğrendik, Burnley maçı bir deneyim olacak, ardından 'a gideceğiz ve sonra ile oynayacağız. Hepsi bizim için farklı birer test." şeklinde konuştu.

Premier Lig'deki her maçın bir sonraki karşılaşmayı etkileyebileceğini söyleyen Norveçli menajer, "Hiç kimse 12 Ocak 2021'de lig tablosunun nasıl göründüğünü hatırlamayacak. maçından sonra iyi bir uyum yakaladık ve ivme kazanmak istiyoruz. Salı günü kazanırsak bir sonraki maça kendimizden emin çıkabiliriz. Premier Lig'deki her maç özgüven inşa etme şansıdır." dedi.

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Liverpool ile aynı puanda olan Manchester United, bir maç eksikle Premier Lig'in 2. sırasında yer alıyor. Kırmızı Şeytanlar, Burnley'i yenmeleri halinde 36 puana yükselerek zirveye yerleşecek.