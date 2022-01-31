Sezona Manchester United'ın teknik direktörü olarak başlayan Ole Gunnar Solskjaer her ne kadar kulüpteki koltuğunu Ralf Rangnick'e teslim etse de İngiliz ekibinde Solskjaer ailesinin geleneği devam ediyor.

Norveçli teknik direktörün kızı Karna Solskjaer kulübün kadın futbol takımı için ilk maçına çıkarken, bu durum tarihi bir anı beraberinde getirdi.

Takımının FA Cup'ta oynadığı Bridgewater United karşılaşmasında forma giyen Karna, böylece Ole ile birlikte United tarihinde forma giyen ilk baba-kız oldu.

Baba Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'daki görevinden alındıktan yaklaşık iki ay sonra kızının performansını eşi Silje ile birlikte tribünden takip etti.

Teknik direktörden övgü aldı

Tıpkı babası gibi forvet olan Karna oyuna girerken taraftarlardan büyük bir destek gördü. Teknik direktör Marc Skinner karşılaşmanın ardından Karna'nın ünlü bir babası olduğunu ancak genç oyuncunun babasının ününü bir kenara bırakarak, kendi başına ayakları üzerinde durmaya çalıştığını açıkladı.

Manchester United formasıyla altı Premier Lig ve bir Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Solskjaer, teknik direktörlük kariyerinde Molde ile Norveç şampiyonluğu yaşamıştı.

Jose Mourinho'nun ardından Manchester United'ın başına geçen 48 yaşındaki çalıştırıcı taraftarların büyük desteğine rağmen takımı zirveye taşıyamadı.

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