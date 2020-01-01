Ole Gunnar Solskjaer: Herkes bizim başarısız olmamızı istiyor

Manchester United'ın teknik direktörü, Tranmere Rovers maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İngiltere Premier Lig'de kötü günler geçiren , Federasyon Kupası 4. tur karşılaşmasında 1. Lig temsilcisi Tranmere Rovers'ı 6-0 mağlup ederek turu geçti.

24 haftası geride kalan Premier Lig'de bir maçı eksik lider 'un 33, Şampiyonlar Ligi potasının ise 6 puan gerisinde bulunan Manchester United'ın aldığı bu galibiyet, taraftarları mutlu etmeye yetmedi.

United taraftarları takımın sahibi olan Glazer ailesine ve başkan yardımcısı Ed Woodward'a protestolarını sürdürdü.

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Karşılaşmanın ardından BT Sport'a konuşan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımı düştüğü bu durumdan çıkaracaklarını söyledi.

Solskjaer "Birlikte kalmalı ve çalışmaya devam etmeliyiz. Bir sonraki maçımızı kazanmaya çalışmalıyız. Gördüğünüz gibi herkes bizim kaybetmemizi istiyor ama bu durum beni rahatsız etmiyor" ifadelerini kullandı.

Tranmere Rovers mücadelesini de değerlendiren Norveçli teknik adam "Maçı oynadığımız sahayla ilgili yazılacak ve söylenecek çok şey var. İyi oynadık. Uzun süren top kapma mücadeleleri içine girmedik çünkü istediğimiz oyun bu değildi. Attığımız goller ise gerçekten güzeldi" şeklinde konuştu.