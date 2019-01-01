Ole Gunnar Solskjaer: Pep Guardiola’nın yaptıkları olağanüstü

Manchester City’ye 2-0 kaybettikleri maçın ardından Ole Gunnar Solskjaer, Pep Guardiola için övgü dolu sözler sarf etti.

’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Premier Lig’in 36. haftasında evinde ’ye 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Premier Lig’in 36. haftasında Old Trafford’a konuk olan Manchester City, United karşısında Bernardo Silva ve Leroy Sane’nin golleriyle 2-0’lık galibiyet alarak liderliğe yükseldi. Old Trafford deplasmanında 3 maç üst üste galip gelen Pep Guardiola, Manchester City ile birlikte bu seriyi başaran ilk teknik adam oldu.

Solskjaer, maçın ardından Manchester City’nin hocası Pep Guardiola’nın takımdaki gelişiminin olağanüstü olduğunu dile getirdi. BBC’ye konuşan Norveçli teknik direktör, “Ülkenin en iyi takımı onlar. Geçtiğimiz 2 sezonda çıtayı yükselttiler ve şimdiye kadar kaç puan topladılar, sayamadım bile. Pep Guardiola’nın oyuncularıyla birlikte yaptığı iş, olağanüstü. Aynı şehrin takımı olduğumuz için bunu her gün hissedebiliyoruz.” İfadelerini kullandı.

Derbide alınan skordan memnun olmayan Solskjaer, City’nin kazanmayı hak ettiğini dile getirdi. “İlk yarı iyiydik, zor da olsa pozisyona girdik ve tehlike yarattık. Devre arasına girerken yapmamız gereken çok fazla şeyin olduğunu biliyorduk ancak onlar, maçı hak ederek kazandılar ve bizden çok daha iyiydiler. Elbette üzgünüz geleni yaptığımızı söyleyebiliriz ve bunu sürekli yapmaya devam etmeliyiz. Rakiplerimizle aramızdaki puan farkını eritmek için her şeyi yapmalıyız.” açıklamasını yaptı.

Son olarak takımın yeni baştan kurulması gerektiğini söyleyen Solskjaer, bu aşamanın sezon hazırlığında yapılabileceğini ve belli bir süreç gerektirdiğini söyledi.