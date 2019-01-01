Ole Gunnar Solskjaer, gelecek sezon için transferlere erkenden başlamak istiyor

Manchester United ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan teknik adam, yeni sezon hazırlıklarına başlamadan transferlerin tamamlanmasını istedi.

Yeni sezon hazırlıklarına erkenden başlamak isteyen Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kulüpten yaz döneminde ellerini çabuk tutmalarını istedi.

Geçtiğimiz günlerde Solskjaer ile 3 yıllık yeni sözleşmeye Manchester United, Norveçli teknik adamın isteğiyle transfer döneminde hedeflerini olabildiğince hızlı bitirmeye çalışacak.

Göreve getirildiğinden beri 19 maçta 14 galibiyet alıp, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi başaran Ole Gunnar Solskjaer, basın toplantısında bu sezonki hedefleri hakkında, "İşe getirildiğim gün dördüncü sıradaki takımın 11 puan gerisindeydik. Şimdi ise ligi 3. veya 4. bitirebilmek için önümüzde büyük bir fırsat var. Kısa vadedeki hedefimiz olarak bunu görüyoruz." açıklamalarında bulundu.

Sezon sonundaki transfer iddialarına da yanıt veren Solskjaer, "Şu an transfer konusunda nasıl ilerleyeceğimizi tartışıyoruz. Bu herhangi bir oyuncuya yüksek miktarlarda para vereceğimiz anlamına gelmiyor. Sadece sakince neler yapmamız gerektiğini belirlemeleyiz. Bu yaz planlarımız dahilinde birkaç transfer yapacağız. Birçok oyuncunun adı bizimle anılıyor, aynı zamanda futbolcu menajerleri iletişime geçmek için buraya geliyor. Fakat biz neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Transferlerimizi hazırlık kampına yetiştireceğiz." dedi.

Transfer edilecek yeni oyuncular için en önemli etkenin Şampiyonlar Ligi olduğunu belirten Norveçli teknik adam, " Şampiyonlar Ligi'nin ihtişamı çok farklı. Bir oyuncu buraya transfer olduğunda Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceğini biliyor. Şu anda ligde iyi bir pozisyondayız fakat halen Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız garanti değil bunu ancak ligin son haftasında, yani 12 Mayıs'ta öğrenebiliriz."ifadelerini kullandı.