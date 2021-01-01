Ole Gunnar Solskjaer: Donny van de Beek yeteneklerini bir kez daha gösterdi

Manchester United menajeri Solskjaer, FA Kupası'ndaki Watford maçının ardından Hollandalı orta saha oyuncusunun performansını övdü.

Federasyon Kupası'nda Old Trafford'da 'ı konuk eden , rakibini 1-0 mağlup ederek Dördüncü Tur'a yükseldi.

Karşılaşmanın ardından menajer Ole Gunnar Solskjaer, Donny van de Beek hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

"Sanırım Donny yeteneklerini bir kez daha gösterdi," diyen Norveçli menajer, "Teknik olarak çok temiz bir oyuncu ve iyi kararlar veriyor" dedi.

Van de Beek'in kapalı savunmaları aşmaları için gereken kaliteye sahip olduğunu belirten Solskjaer, "Yeni transfer olan birçok oyuncu zamana ihtiyaç duyar. Bunun pek çok örneği var. Uyum sağlamak bazen zaman alıyor. Donny ile konuştum ve ona ne kadar değer verdiğimizin farkında olmasını sağladım" şeklinde konuştu.