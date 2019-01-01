Ole Gunnar Solskjaer: Barça'yı elemek PSG mucizesinden daha büyük bir başarı olur

Teknik direktör Solskjaer, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı devirip turu geçmenin PSG'yi elemekten daha büyük bir başarı olacağına inanıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında , deplasmanda 'ı 1-0 mağlup etti ve avantajı ele geçirdi.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Ole Gunnar Solskjaer, Barça karşısında turu geçmenin maçına göre daha büyük bir başarı olacağını söyledi:

"Tabii ki PSG karşısında aldığımız sonuç bize umut ve inanç veriyor. Ama onların favori olduğunu biliyoruz. Barcelona gibi bir kulüp kaybetmeye alışık değil. Dolayısıyla evlerinde de kaybetmeleri zor. Ancak bunu yapabiliriz."

16 Nisan Çarşamba günü Barcelona ile karşılaşacak olan Manchester United, Camp Nou'da mucizeyi arayacak.