Ole Gunnar Solskjaer: Barça'yı elemek PSG mucizesinden daha büyük bir başarı olur
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona, deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup etti ve avantajı ele geçirdi.
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Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Ole Gunnar Solskjaer, Barça karşısında turu geçmenin Paris Saint-Germain maçına göre daha büyük bir başarı olacağını söyledi:
"Tabii ki PSG karşısında aldığımız sonuç bize umut ve inanç veriyor. Ama onların favori olduğunu biliyoruz. Barcelona gibi bir kulüp kaybetmeye alışık değil. Dolayısıyla evlerinde de kaybetmeleri zor. Ancak bunu yapabiliriz."
16 Nisan Çarşamba günü Barcelona ile karşılaşacak olan Manchester United, Camp Nou'da mucizeyi arayacak.