Solskjaer: Alexis Sanchez'in durgunluğunun sonu, şişeden aniden çıkan ketçap gibi olacak

Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Alexis Sanchez'in duygun performansının arka arkaya atacağı gollerle aniden değişebileceğini söyledi.

Ole Gunnar Solskjaer, Alexis Sanchez'in performansını, şişeden çıkmak bilmeyen ketçapa benzetti.

Geride kalan haftada PSG karşısında sonradan oyuna giren ve yine oldukça etkisiz bir futbol oynayan Alexis Sanchez'in kulüpteki varlığı sorgulanıyor.

Buna karşın Solskjaer, Chelsea ile oynanacak FA Kupası mücadelesi öncesi futbolcusuna olan güvenini gösterdi.

Basın toplantısında konuşan Solskjaer, "Çok yetenekli, ama yine de oturup, konuşabileceğiniz birçok şey var." dedi.

"O önemli golü atabilirse, eminim ki kendine güveni gelecek. Bu gibi periyodlarda, standart performansınızı yansıtamadığınızda ihtiyacınız olan budur."

"Bir türlü şişeden dökülmeyen ama sonra fazlasıyla dökülen ketçap gibi, bir kez atarsa gerisi gelecek."