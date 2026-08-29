23 yaşındaki oyuncu, skora 2-0 geldikten kısa süre sonra yeniden başlayan oyunda bir ikili mücadele sırasında dizini burkunca bu sakatlığı yaşadı. Konstantelias yere düştü, ilk anda yerde kaldı ve ellerini yüzüne kapattı. Dortmundlu fizyoterapistler, eklemlerin stabilitesinin kontrol edildiği "çekmece testi"ni daha sahada uyguladı.

Ardından Konstantelias için maç devam etmedi. 54. dakikada taraftarların teşvik edici alkışları eşliğinde aksayarak sahayı terk etti, yerine Marcel Sabitzer oyuna girdi. TV tekrarları muhtemelen daha ağır bir sakatlığa işaret etti. Borussia Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac (54), kenarda doğrudan Konstantelias'ın yanına giderek durumunu sordu ve yeni sağ kanadını moral vermeye çalıştı, ancak çok da başarılı olamadı.

Dortmund Sportif Direktörü Ole Book, maçın ardından Sky'a konuştu: "Bugün ne iletişim kurduğumuz konusunda dikkatli olmalıyız. Ama ağır bir sakatlık konusunda gerçekten endişemiz var." Bu endişenin çapraz bağ kopmasına yönelik olup olmadığı sorulduğunda ise, "Buna dair endişe kesinlikle var" dedi. Ancak önce başka tetkikler yapılacak. Kovac da karamsar bir tablo çizdi: "Doktorun bana söyledikleri kesinlikle iyi gelmedi." Daha somut konuşmadı.

Konstantelias, oyundan çıkana kadar Sarı-Siyahlı formayla son derece kusursuz bir Bundesliga debutuna imza atmıştı. Yunan vatandaşı Konstantinos Karetsas ile birlikte, son şampiyonun neredeyse tüm tehlikeli ataklarında rol aldı.

Güçlü performansını 2-0'ı getiren golle taçlandırdı (45+1). Maximilian Beier'in sol kanattan yaptığı ince pası devre arasından hemen önce değerlendirdi. Konstantelias, içeri kat ederek HSV savunmacısı Sebastiaan Bornauw'un (27) bacaklarının arasından vuruşunu yaptı. Top Bornauw'a hafifçe çarpınca kaleci Daniel Heuer-Fernandes'in (33) kurtarma şansı kalmadı.

Konstantelias, Said El Mala'nın (20, 1. FC Köln) transferinin suya düşmesinin ardından PAOK Selanik'ten 26 milyon avro karşılığında sadece birkaç gün önce geldi. Barcelona'ya giden Karim Adeyemi'nin (24) yerini alması bekleniyor ve bir hafta önce Bayern Münih'e karşı oynanan Süper Kupa'da da (1-2) iyi bir izlenim bırakmıştı.