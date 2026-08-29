Premier Lig'in ikinci haftası bugün cumartesi günü, Bournemouth ile Everton arasında 1-1 sona eren heyecanlı bir beraberliğe sahne olurken, Hull City deplasmanda Coventry City'yi tek golle mağlup ederek değerli bir galibiyet aldı. Her iki karşılaşmanın kaderi de son dakikalarda belirlendi.

İlk mücadelede Bournemouth, maçın büyük bölümüne hakimiyetini kurdu ve Alex Scott, ev sahibinin üstünlüğünü 41. dakikada Evanilson'un yaptığı kritik pas sonrası gole çevirdi. İlk yarı, Bournemouth'un tek golle önde olmasıyla sona erdi.

Bournemouth son anlara kadar önde götürdüğü karşılaşmada, Everton'un 91. dakikada James Tarkowski ile beraberliği yakalamasıyla galibiyetten oldu. Tarkowski'nin attığı ölümcül gol, ev sahibini galibiyetten mahrum bırakırken takımına deplasmanda değerli bir puan kazandırdı.

İkinci maçta ise Hull City, ev sahibi Coventry City karşısında galibiyet için son dakikalara kadar bekledi. Karşılaşmaya 82. dakikaya kadar golsüz beraberlik hakimdi.

Liam Millar, Mohamed Belloumi'den aldığı isabetli pasın ardından Hull City'nin galibiyet golünü kaydederek takımına 3 değerli puan kazandırdı. Coventry ise kalan dakikalarda beraberliği yakalamayı başaramayarak bu sezon ilk yenilgisini aldı.