Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Manchester United 2026 new kitGetty

Çeviri:

Old Trafford'dan birkaç saat uzaklıktaydı... United'ın transferi suya düştü!

Transfers
M. United
Atalanta
Premier Lig
Serie A
Ederson
İngiltere
İtalya
Brezilya

Sebepsiz yere

Brezilyalı orta saha oyuncusu Ederson’un Manchester United’a transferi, İngiliz kulübünün İtalyan rakibi Atalanta’ya bir aydan fazla süredir yürürlükte olan 35 milyon sterlinlik ön anlaşmayı resmen iptal ettiğini bildirmesinin ardından ani bir şekilde suya düştü.

İtalyan transfer uzmanı Fabrizio Romano, Brezilya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Brezilyalı oyuncunun tıbbi testlere girmek üzere olduğu yönündeki yaygın haberlere rağmen, Manchester United'ın beklenmedik bir şekilde planlarını değiştirmesi üzerine transferin tamamen iptal edildiğini açıkladı.

Romano şöyle yazdı: “Ederson’un Manchester United’a transferi iptal edildi; Manchester United’ın Atalanta’ya bunu bildirmesinin ardından anlaşma çöktü.” Romano ayrıca şunları ekledi: "Atalanta, Ederson'un %100 hazır olduğunu düşünüyor ve Manchester United'ın planlarını değiştirmesinin ardından orta saha oyuncusunun takıma geri dönmesini memnuniyetle karşılayacak."

Anlaşmanın bozulması, özellikle de ön anlaşmanın uzun süredir yürürlükte olması nedeniyle, Manchester United’ın orta sahasını güçlendirme hedeflerine bir darbe vurdu ve anlaşmadan ani bir şekilde geri çekilmenin ardındaki gerçek nedenler hakkında soru işaretleri uyandırdı.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin