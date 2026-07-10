Old Trafford'dan birkaç saat uzaklıktaydı... United'ın transferi suya düştü!

Brezilyalı orta saha oyuncusu Ederson’un Manchester United’a transferi, İngiliz kulübünün İtalyan rakibi Atalanta’ya bir aydan fazla süredir yürürlükte olan 35 milyon sterlinlik ön anlaşmayı resmen iptal ettiğini bildirmesinin ardından ani bir şekilde suya düştü.

İtalyan transfer uzmanı Fabrizio Romano, Brezilya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Brezilyalı oyuncunun tıbbi testlere girmek üzere olduğu yönündeki yaygın haberlere rağmen, Manchester United'ın beklenmedik bir şekilde planlarını değiştirmesi üzerine transferin tamamen iptal edildiğini açıkladı.

Romano şöyle yazdı: “Ederson’un Manchester United’a transferi iptal edildi; Manchester United’ın Atalanta’ya bunu bildirmesinin ardından anlaşma çöktü.” Romano ayrıca şunları ekledi: "Atalanta, Ederson'un %100 hazır olduğunu düşünüyor ve Manchester United'ın planlarını değiştirmesinin ardından orta saha oyuncusunun takıma geri dönmesini memnuniyetle karşılayacak."

Anlaşmanın bozulması, özellikle de ön anlaşmanın uzun süredir yürürlükte olması nedeniyle, Manchester United’ın orta sahasını güçlendirme hedeflerine bir darbe vurdu ve anlaşmadan ani bir şekilde geri çekilmenin ardındaki gerçek nedenler hakkında soru işaretleri uyandırdı.