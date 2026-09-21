Geçtiğimiz pazar günü Fulham ile alınan 1-1'lik beraberlik sonucu, Manchester United taraftarları için tek şok değildi; asıl şok, bunun ardından gelen rakamlardı.

"Reuters" ajansının açıkladığı çarpıcı istatistikler, Manchester United'ı fiziksel olarak İngiltere Premier Lig'inin dibine yerleştirdi ve büyük bir dönüş hayaliyle sezona giren Michael Carrick'in takımı içindeki efor, ruh ve disiplin üzerine yeni bir eleştiri kapısı açtı.

Rakamlarla: United her alanda son sırada

GeniusIQ şirketinin topladığı ve bugün pazartesi yayımlanan verilere göre Manchester United, dört kritik fiziksel göstergede Premier Lig'de yirminci ve son sırada yer alıyor: "yüksek yoğunlukta kat edilen mesafe, yüksek yoğunlukta koşuya harcanan süre, toplam hızlı koşu (sprint) sayısı ve hızlı koşuya harcanan süre".

Bu felaket rakamlar, geçtiğimiz sezon Carrick önderliğinde ligi üçüncü sırada tamamlayarak elde ettiği başarı üzerine inşa etmeyi uman takım içindeki bağlılık düzeyine ilişkin endişeleri iyice artırıyor. Takım, üç hafta sürecek uluslararası ara öncesinde kendini bugün on ikinci sırada buldu.

Neville patladı: "Hayatımın en kötü 15 dakikası"

Fiziksel gerileme yalnızca sessiz rakamlardan ibaret değildi; Fulham karşısındaki ikinci yarıda çıplak gözle de görülebiliyordu. Bu da kulübün efsanesi Gary Neville'in öfkesini patlattı.

United'ın eski kaptanı, "Sky Sports" analisti sert bir üslupla şunları söyledi: "Manchester United'ı beş yaşımdan beri takip ediyorum ve bu hayatımda gördüğüm en kötü 15 dakikaydı. Performansta böyle bir gevşeklik hiç görmemiştim."

Neville, takımın performansını "içler acısı" olarak nitelendirerek, öne geçilen golün ardından yaşanan tam teslimiyete dikkat çekti.

Baskı yerine yürümek

Koşu verilerinin tek başına şampiyonu belirlemediği doğru; buna kanıt ise ligin mevcut lideri Manchester City'nin, United'ın bu sezon koşu rakamlarında üstünlük sağladığı tek takım olması. Ancak Old Trafford'daki tablo çok daha karmaşık görünüyor.

Mesele yalnızca United'ın koşu tablosunun sonunda yer alması değil; takım aynı zamanda oyuncuların top kendilerinde değilken yürüyerek geçirdiği süre oranında on yedinci sırada bulunuyor. Bu istatistiği eleştirmenler, özellikle top ellerinde değilken pasifliğin ve baskı yokluğunun bir göstergesi olarak görüyor.

Fulham karşısında ise kriz açıkça ortaya çıktı; United'lı oyuncular, Fulham'lı oyunculardan tam 6,6 kilometre daha az mesafe kat etti.

İçeriden bir itiraf

Eleştiri yalnızca dışarıdan gelmedi, soyunma odasının içinden de geldi. Maçta United'ın golünü kaydeden Brezilyalı Matheus Cunha şunları söyledi: "İkinci yarının başında bizden daha fazla efor sarf ettiler ve bu kabul edebileceğimiz bir şey değil. Her zaman gol yedikten sonra daha iyi oynuyoruz, durum böyle devam edemez." Bu açıklama, oyuncuların bizzat sorunu fark ettiğini yansıtıyor.

Şimdi Michael Carrick, uluslararası araya büyük bir baskı altında giriyor. Uzun süreler boyunca hâkimiyet kurmakta zorlanan ve fiziksel açıdan İngiltere'nin en kötü takımı olarak sınıflandırılan bir takımı düzeltmek için üç haftası var. Kondisyonu yeniden kazandırma görevi, şu an için herhangi bir taktik plandan daha önemli olabilir.