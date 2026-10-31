Old Trafford'da mayın tarlası: Eddie Howe, Manchester United tuzağından kurtulabilecek mi?

Manchester United'ın kulisinde artık soru, takımı yeniden şampiyonluk kürsülerine taşıyabilecek teknik direktörün kimliğiyle sınırlı değil; mesele kulübün inşa etmek istediği futbol projesinin niteliğine ve yönetiminin bu projeye liderlik edecek doğru adamı seçme kabiliyetine kadar uzandı. Michael Carrick sonuçların ve performansın gerilemesi nedeniyle giderek artan bir baskıyla karşı karşıya kalırken, yönetim onun dönemini sona erdirmeye karar vermesi halinde halefi olmaya en güçlü adaylardan biri olarak Eddie Howe'un ismi kendini güçlü biçimde dayatmaya başladı.

Howe'u seçmek, son yıllarda elde ettikleri göz önüne alındığında teknik açıdan mantıklı görünüyor; Premier Lig'de kalma mücadelesi veren bir takımı, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi sağlayan sıralamalara aday bir rakibe dönüştürmeyi başarmasının yanı sıra, takımı İngiltere Profesyonel Kulüpler Birliği Kupası şampiyonluğuna taşıması bunun kanıtı.

Ancak Old Trafford'a geçiş tamamen farklı bir meydan okuma anlamına geliyor; bu yalnızca taraftar ve medya baskısıyla değil, aynı zamanda kulüp içindeki idari yapının niteliği ve teknik direktörün elde edeceği yetkilerle, üstelik çok sayıda teknik direktörün art arda çalıştırdığı bir oyuncu grubuyla başa çıkma becerisiyle de ilgili.

Howe'da Manchester United'a disiplini ve istikrarı yeniden getirebilecek adamı görenlerle, dünya futbolunun en büyük görevlerinden birini üstlenecek kişilik ve yeterli tecrübeye sahip olduğundan şüphe duyan karşıtlar arasında bir dizi önemli soru öne çıkıyor: İngiliz teknik direktör Manchester United'a ne katabilir? Başarısının önüne geçebilecek engeller neler? Ve Newcastle'da sahip olmaya alıştığı nüfuzdan vazgeçmeye hazır olacak mı?

Ratcliffe'in Britanyalı projesi: Old Trafford'da hesaplar değişti mi?

Sir Jim Ratcliffe 2024 yılında Manchester United'ın ortak sahibi olduğunda, projesiyle ilişkilendirilen temel fikirlerden biri, takımı bir grup Britanyalı oyuncuya dayanarak yeniden inşa etmek ve kulübe uzun vadede net bir kimlik kazandırabilecek yerli bir çekirdek oluşturmaya çalışmaktı.

Ancak bu deneyim beklendiği kadar kolay olmadı; özellikle yerli oyuncularla anlaşmanın maliyetlerinin büyük ölçüde artması ve Ineos grubu döneminde sorumluluğu kalıcı biçimde üstlenen ilk Britanyalı teknik direktör olan Michael Carrick'in karşılaştığı zorluklar göz önüne alındığında.

Takımın performansı gerilerken, Ratcliffe'in projesinin başlangıçtaki tasavvuruna ne ölçüde bağlı kaldığı ve yönetimin Britanyalı bir teknik direktör aramaya devam mı edeceği yoksa farklı tecrübelere sahip başka seçeneklere mi yöneleceği konusundaki sorular artmaya başladı.

Carrick sonuçlardaki gerilemeyi durduramaz ve görevini kaybederse, Eddie Howe güçlü biçimde gündeme gelen isimlerden biri olacak; zira Premier Lig'de büyük tecrübeye sahip Britanyalı bir teknik direktör ve takımlar kurma, oyuncuları geliştirme ve mevcut imkânların üzerinde sonuçlar elde etme kabiliyetini kanıtlamayı başarmış biri.

Mesele yalnızca onun milliyeti ya da İngiliz futbol atmosferine aşinalığıyla ilgili değil; Bournemouth ve Newcastle'da ortaya koyduklarıyla ilgili. Her iki deneyiminde de, koşulların ve imkânların farklılığına rağmen rekabetçi bir proje inşa edebildi.

Bournemouth'u kurtarmaktan Newcastle'ın şanını yeniden yazmaya

Eddie Howe, üzerinde durmayı hak eden bir teknik direktörlük kariyerine sahip; özellikle de bugünkü konumuna büyük bir kulübün sorumluluğunu en baştan üstlenerek değil, meydan okumalarla dolu deneyimler aracılığıyla kademeli olarak kendi yolunu açarak geldiği için.

Howe, Ocak 2009'da Bournemouth'u son derece zor koşullarda devraldı; kulüp İngiltere İkinci Ligi'nden düşme tehlikesiyle karşı karşıyayken denklemi tersine çevirmeyi başardı ve takımı, 2015 yılında Premier Lig'e yükselmekle sona eren olağanüstü bir çıkış yolculuğuna taşıdı.

Başarı yalnızca yükselmeyle sınırlı kalmadı; İngiliz teknik direktör, rakiplerine kıyasla imkânlarının kısıtlı olmasına rağmen Bournemouth'u elit kulüpler arasında ayakta tutmayı başardı ve ardından 2020 yılında kulüpten ikinci kez ayrıldı.

Bir yıl sonra Howe, sonuçlardaki gerilemeden muzdarip olan ve düşmemek için mücadele veren Newcastle United ile yeni bir fırsat yakaladı, ancak takımın gerçekliğini dikkat çekici biçimde değiştirmeyi başardı.

Kulübü yeniden rekabet dairesine soktu, iki kez Şampiyonlar Ligi'ne çıkmasını sağladı ve 2025 yılında İngiltere Profesyonel Kulüpler Birliği Kupası'nı kazanarak takımın son büyük şampiyonluğundan bu yana 56 yıl süren bir bekleyişe son verdi.

Bu deneyimler Howe'a, yeniden inşa edilmeye ihtiyaç duyan takımlarla başa çıkma konusunda önemli bir tecrübe birikimi kazandırıyor ki bu, yalnızca sonuçlardaki gerilemeden muzdarip olmakla kalmayıp aynı zamanda teknik kimliğini yeniden şekillendirmeye ve rekabet kültürünü geri kazanmaya da ihtiyaç duyan Manchester United'ın görevi için onu uygun kılabilecek bir nokta.

Taraftar bölünmesi: Howe'da Manchester United ismi eksik mi?

Howe'un elde ettiği başarılara rağmen, isminin Carrick'in halefi olarak öne sürülmesi Manchester United'la ilişkili çevrelerde oybirliğiyle kabul görmedi.

Bazı taraftarlar, 48 yaşındaki teknik direktörün Manchester United büyüklüğünde bir kulübün sorumluluğunu üstlenmeye ehil kılacak medya ağırlığına ya da teknik direktörlük geçmişine sahip olmadığını düşünüyor ve takımın, yıldızlarla ve büyük şampiyonluklar için verilen rekabetin getirdiği baskılarla başa çıkma konusunda daha tanınmış ve tecrübeli bir teknik direktör kişiliğine ihtiyaç duyduğuna inanıyor.

Şüphe, kulübün bazı eski yıldızlarına da uzandı; Paul Scholes ve Nicky Butt, kendi podcast'lerindeki konuşmalarında, Robin van Nistelrooy'u... — pardon, geçen Ocak'ta Ruben Amorim görevden alındığında onunla anlaşmayı daha önce desteklemiş olmalarına rağmen, Howe'u atama fikrine büyük bir heves göstermedi.

Buna karşılık Roy Keane, İngiliz teknik direktörü destekleyen sesler arasında yer aldı ve onun takımı çalıştırmak için uygun bir seçenek olabileceğini ifade etti; ayrıca aralarında Darren Bent, Gareth Barry ve Jack Wilshere'in bulunduğu bir dizi eski Premier Lig oyuncusu da onu önerdi.

Bu farklılık, Manchester United'ı çalıştıracak adayları değerlendirmenin zorluğunu yansıtıyor; kimisi teknik direktörün şöhretine ve büyük kulüplerdeki siciline bakarken, kimisi de oyuncuları geliştirme, performansı iyileştirme ve rekabet edebilecek bir takım kurma konusundaki fiili kabiliyetine odaklanıyor.

Sonuç olarak, Carrick'in geleceğini ya da halefinin kimliğini belirlemede yalnızca taraftar tartışması belirleyici olmayacak; asıl sorumluluk icra kurulu başkanı Omar Berrada, sportif direktör Jason Wilcox ve işe alım müdürü Christopher Vivell'in omuzlarında.

Yönetimin Carrick'in geleceğine dair kararının bu dosyadaki ilk adım olması beklenirken, Cumartesi günkü Chelsea karşılaşmasının sonucu, kulübün önümüzdeki dönemde izleyeceği yönün belirlenmesinde etkili olabilir.

Ayrılık ve anlaşma faturası: Manchester United'ın önündeki mali engel

Yeni teknik direktörün seçimi yalnızca teknik bir karar olmayacak; Manchester United'ı çalıştıracak adamın kimliğinin belirlenmesinde mali hesaplar da güçlü biçimde devreye girecek.

Carrick'ten vazgeçilmesi halinde kulüp, yeni bir teknik direktörle anlaşmanın getireceği maliyetleri incelemeye geçmeden önce, onun ve yardımcı ekibinin mali alacaklarını ödemekle yükümlü olacak.

Hesaplar bununla da sınırlı kalmıyor; zira Eddie Howe ile anlaşmak, yaz döneminde kulüpten ayrılırken iki taraf arasındaki anlaşmanın içerdiği şartlar uyarınca Newcastle United'a mali bir tazminat ödenmesini gerektirebilir.

Çok sayıda kaynak «BBC Sport» ağına, Newcastle'ın Howe'un doğrudan başka bir kulübe geçmeye karar vermesi halinde kendi çıkarlarını korumak amacıyla kademeli bir tazminat mekanizması belirlediğini ve talep edilen tutarın zamanla azalacağını aktardı.

Mevcut bilgilere göre tazminat tutarı 6 milyon sterlinden başladı, ardından yarıya düştü ve şu anda yaklaşık 3 milyon sterline kadar indi.

Bu tutar, aktarılan bilgilere göre içinde bulunduğumuz sezonun bitiminden önce sona eren bir takvime bağlı; bunun ardından herhangi bir kulüp ya da milli takım, Newcastle'a tazminat ödemeye gerek kalmadan Howe ile anlaşabilecek.

Mali açıdan bakıldığında, kulübün transfer piyasasında alışkın olduğu harcama hacmi göz önüne alındığında, 3 milyon sterlin ödemek Manchester United'ın önünde gerçek bir engel teşkil etmeyebilir.

Ancak mesele yalnızca tazminat tutarını aşıyor; özellikle de yönetimin son yıllarda teknik direktörleri atamak ve görevden almak için büyük meblağlar harcamasına rağmen istenen teknik istikrara ulaşmayı başaramamış olması dikkate alındığında.

Bu nedenle Berrada ve Wilcox'un dosyayla temkinli biçimde ilgilenmesi ve beklenen iyileşmeyi garanti etmeyen yeni, masraflı bir deneyime girmekten kaçınması gerekecek.

Yetkiler ve idari yapı: Howe nüfuzundan vazgeçmeyi kabul eder mi?

Howe'un Manchester United'a geçiş olasılığında belki de en hassas nokta budur; zira İngiliz teknik direktör, çalıştırdığı kulüplerin futbolla ilgili alanlarında, anlaşma kararlarına etkili biçimde katılmak da dahil olmak üzere, geniş bir nüfuza sahip olmaya alışmıştı.

Bournemouth'ta Howe'un rolü, teknik planları belirlemek ve maçları yönetmekle sınırlı kalmıyor, projesine uygun oyuncuları seçmeye kadar uzanıyordu; bu da kulübün Nathan Aké, Callum Wilson ve Tyrone Mings gibi isimleri kadrosuna katmasına, ardından onları satıp önemli mali gelirler elde etmesine yardımcı oldu.

Newcastle'da ise Bruno Guimarães, Anthony Gordon, Sandro Tonali ve Alexander Isak ile anlaşmada belirgin bir rol oynadı; bunlar takımın teknik seviyesini yükseltmeye ve piyasa değerini artırmaya katkı sunan transferlerdi.

Etkisi oyuncu transferiyle de sınırlı kalmadı; Dan Burn, Lewis Hall ve Tino Livramento gibi takımdaki diğer unsurları da geliştirmeyi başardı; bunlardan bazıları A Milli İngiltere takımını temsil etme noktasına ulaştı.

Ancak Manchester United'daki durum farklı; kulüp, Omar Berrada, Jason Wilcox ve Christopher Vivell'den oluşan net bir idari yapıya sahip. Bu da yeni teknik direktörün, önceki deneyimlerinde alışkın olduğu geniş yetkileri mutlaka elde edemeyeceği anlamına geliyor.

İşte burada önemli bir soru öne çıkıyor: Howe, sorumlulukların sportif yönetim ile teknik ekip arasında dağıldığı bir sistem içinde çalışmaya hazır olacak mı, yoksa nüfuzunun azalmasını fikirlerini hayata geçirmenin önünde bir engel olarak mı görecek?

Bununla birlikte, bir sportif direktörle çalışmak onun için yabancı bir durum gibi görünmüyor; daha önce Bournemouth'ta Richard Hughes ve Neil Blake ile iş birliği yaptı, ayrıca Newcastle'da aralarında Dan Ashworth, Amanda Staveley ve Mehrdad Ghodoussi'nin bulunduğu önde gelen idari kişiliklerle çalıştı.

Dolayısıyla Old Trafford'daki idari yapıya geçiş mutlaka alışılmadık bir deneyim olmayacak; ancak asıl fark, dünyanın en büyük kulüplerinden birinin içinde idari müdahalenin boyutunda ve yetkilerin dağılımının niteliğinde yatıyor olabilir.

Wilcox Howe'u tercih ediyor, Nagelsmann ise göreve rakip

Manchester United içindeki adaylar düzeyinde, Howe'un isminin bazı yetkililer tarafından açıkça ilgi gördüğü anlaşılıyor; ancak önümüzdeki projeye liderlik edecek en uygun teknik direktörün kimliği konusunda tam bir mutabakat yok.

Raporlar, sportif direktör Jason Wilcox'un Howe ile anlaşmaya meyilli olduğunu ve onda Premier Lig'in gerekliliklerini karşılayabilecek ve takımı yeniden inşa edebilecek bir seçenek gördüğünü belirtiyor.

Buna karşılık işe alım müdürü Christopher Vivell, teknik direktörlük felsefesi ve Avrupa tecrübesi açısından farklı bir seçeneği temsil eden Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Alman Julian Nagelsmann'a yönelmeyi tercih ediyor.

Tavsiyelerin, nihai karar ortak sahip Sir Jim Ratcliffe ile ortak başkanlar Joel ve Avram Glazer'a ulaşmadan önce icra kurulu başkanı Omar Berrada'ya sunulması bekleniyor.

Bu seçimin önemi yalnızca yeni teknik direktörün ismini belirlemekle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda yönetimin hayata geçirmek istediği projenin niteliğini de ortaya koyacak ve Premier Lig'de geniş tecrübeye sahip bir teknik direktöre mi öncelik vereceğini, yoksa farklı bir taktiksel vizyona ve büyük turnuvalarda rekabet edebilme kabiliyetine sahip bir teknik direktör kişiliği mi arayacağını gösterecek.

Ayrıca Howe'un adaylığını çevreleyen olumsuzluk hali yalnızca net teknik nedenlere bağlı görünmüyor; zira bu durum, özellikle takımın kendi sahasında Bournemouth'a 3-0 yenilmesinin ve ardından idari ve sportif kararlara yöneltilen eleştirilerin ardından Wilcox'a karşı bir taraftar öfkesiyle de aynı döneme denk geldi.

Ferguson'ın yok olan mirası: En büyük meydan okuma teknik direktörü değiştirmek değil

Carrick, Howe ve Nagelsmann etrafında dönen tartışmanın ardında, modern futbolda teknik direktörlükte sürekliliğin nadir bir şey haline geldiği bir dönemde, Manchester United'ın uzun vadeli bir proje inşa etme kabiliyetiyle ilgili daha derin bir kriz yatıyor.

Sir Alex Ferguson, teknik istikrarın neler başarabileceğinin en belirgin örneği olmaya devam ediyor; Kasım 1986'da Manchester United'ı çalıştırmak üzere İngiltere'ye geçmeden önce Aberdeen ile olağanüstü bir kariyer inşa etmişti.

Ancak kulüp, Ferguson'ın ayrılışından bu yana, çok sayıda teknik direktörün birbirini izlemesine ve her birinin uygulamaya çalıştığı teknik ekollerin farklılığına rağmen, bu örneği yeniden üretebilecek bir kişilik bulmayı başaramadı.

Ratcliffe'in 2024 yılının başında kulüpte azınlık hissesi satın almasından bu yana alınan kararlara karşı taraftarlar arasındaki hayal kırıklığı arttı; özellikle de yönetimin aralarında Erik ten Hag, Ruben Amorim ve Michael Carrick'in bulunduğu bir dizi teknik direktöre destek vermesine rağmen arzulanan istikrara ulaşılamaması dikkate alındığında.

Taraftarların bir kesimi, sorunun yalnızca teknik direktörle ilgili olmadığını; idari yapı ve transfer dosyasının yönetim biçimiyle, ayrıca farklı teknik direktörlük dönemlerinde anlaşılmış oyunculardan uyumlu bir takım oluşturmanın zorluğuyla da ilgili olduğunu düşünüyor.

Mevcut takım, her birinin kendi felsefesi, tarzı ve teknik gereklilikleri olan altı eski kalıcı teknik direktörün mirasını taşıyor; bu da herhangi bir yeni teknik direktörün görevini daha karmaşık hale getiriyor.

Buradan hareketle Howe, kendisini sonuçları iyileştirmeyi ya da soyunma odasına disiplini geri getirmeyi aşan bir meydan okumayla karşı karşıya bulabilir; zira tamamı tek bir teknik vizyona göre seçilmemiş bir grup oyuncuyu birleştirmekle yükümlü olacak ve aynı zamanda, takım kurma kararları üzerinde mutlaka tam kontrol tanımayan bir idari sistem içinde çalışacak.

Sonuç olarak Eddie Howe, tıpkı görev boşalması halinde İngiltere Milli Takımı'nı çalıştırmak için güçlü biçimde gündeme gelebilecek isimlerden biri olabileceği gibi, Carrick'in halefi olmak için de apaçık bir aday olarak görünüyor.

Ancak asıl soru, Howe'un iyi bir teknik direktör olup olmadığı değil; bunu zaten Bournemouth ve Newcastle'da kanıtladı. Asıl soru, Manchester United'ın onun deneyimini başarıya ulaştıracak uygun ortama sahip olup olmadığı ve teknik direktörün kendisinin de kariyerinin belki de en büyük macerasına atılmaya hazır olup olmadığı.

Howe, Manchester United'ı yeniden inşa edebilecek adam olabilir; ancak kendisinden öncekileri deviren idari ve teknik sorunlar sürdüğü takdirde onun atanması yeterli olmayacak. Belki de bu, Ratcliffe ve yönetiminin yeni ismi seçmeden önce çözmesi gereken gerçeğin ta kendisidir.