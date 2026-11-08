Manchester United, cumartesi günü Premier League'de düşme hattına gerileyerek son 40 yılın en kötü noktasına indi. Ligde oynanan başka bir maçtan çıkan sürpriz sonuç, Michael Carrick'in takımını bir sonraki maçının başlama düdüğü çaldığında puan tablosunun son sırasında yer alma ihtimaliyle karşı karşıya bıraktı.

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Tehlike bölgesine gerilediler

Nottingham Forest'ın Manchester City karşısında aldığı sürpriz 3-1'lik galibiyet, Manchester United'ı son üç sıraya itti. Bu sonuç City'nin ligde üst üste üçüncü yenilgisi olurken, etkisi en çok Old Trafford'da hissedildi. United, en az dokuz maç oynadıktan sonra Kasım 1986'dan bu yana ilk kez düşme hattında yer alıyor.

1986'daki o kötü sezonda kulüp, 15 maçın ardından 21. sıradaydı. Bu başarısız gidişat Ron Atkinson'ın görevine mal olmuş ve Sir Alex Ferguson'ın gelişinin önünü açmıştı. Şimdi ise Carrick yönetimindeki kulüp, Premier League döneminin en kötü sezon başlangıcını yaparak 40 yıldır görülmeyen bir krizi yaşıyor.

Ligdeki kriz derinleşiyor

United pazar günü sahaya çıkmadan önce durum daha da kötüleşebilir. Sunderland, Chelsea'yi yener ve Crystal Palace da Selhurst Park'ta Liverpool karşısında en az bir puan alırsa Carrick'in ekibi ligin son sırasına düşecek.

United, ligde gidişatı değiştirecek bir galibiyete ihtiyaç duyuyor. Takım, 30 Ağustos'ta Premier League'e yeni yükselen Ipswich Town'ı evinde 5-2 yendiğinden beri lig maçı kazanamadı.

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Bu kötü süreç boyunca Carrick'in koltuğu ciddi biçimde sallandı. Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında geriden gelerek alınan 3-2'lik galibiyet, 45 yaşındaki teknik adama biraz nefes aldırsa da uzun vadeli geleceği hâlâ belirsiz. Unai Emery'nin çalıştırdığı Aston Villa karşısında sergilenecek kötü bir performans, yönetimi teknik direktör değişikliğine gitmeye zorlayabilir.

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Carrick reaksiyon bekliyor

Cuma günü konuşan Carrick, Roma karşısındaki Avrupa zaferinin takım içindeki havayı olumlu yönde değiştirdiğini söyledi. Son dönemde ligdeki performansları aksini gösterse de kadronun mevcut durumdan çıkacak kaliteye sahip olduğunu vurguladı.

Carrick, "Elbette bu olumlu bir reaksiyon," dedi. "Yine de bir anda kendimizi kaptırmış değiliz. Oyunculardan yeterince şey gördüm. Neler yapabileceğimizi biliyorum."

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Teknik direktör, takımının sahip olduğu yetenekten şüphe duymuyor. "Takım olarak neler yapabileceğimizi biliyorsunuz. Bunu zaman içinde kanıtladık," diye ekledi. "Son zamanlarda bunu yeterince gösteremedik ama o yeteneğe sahip olduğumuzu biliyoruz. Oyuncular antrenmanlarda gerçekten çok iyi çalıştı. Bunu sadece söylemiş olmak için söylemiyorum."

Old Trafford'da kritik karşılaşma

United, acilen reaksiyon göstermesi gerektiğinin bilinciyle Aston Villa'yı Old Trafford'da ağırlayacak. Emery'nin ekibi zorlu bir rakip ve baskı altındaki United teknik direktörü için bu maçın önemi çok büyük.

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Galibiyet dışındaki her sonuç krizi derinleştirecek ve Carrick'in görev süresinin sonunu getirebilecek. Manchester United, hafta içi Avrupa'da gösterdiği direnci ligde puanlara dönüştürmek zorunda. Aksi hâlde düşmemek için verilen mücadelenin içine iyice yerleşme riskiyle karşı karşıya kalacak.